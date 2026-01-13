Pronostico Wolfsburg-St. Pauli: dopo la ripassata non sarà facile rialzarsi

Wolfsburg-St. Pauli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Wolfsburg ha appena preso una ripassata memorabile all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Tutto davvero troppo facile per i bavaresi, capaci di rifilare 8 gol agli uomini di Daniel Bauer nella prima giornata post-sosta. Eppure i Lupi erano riusciti immediatamente a reagire dopo essere finiti sotto 1-0 al 5′, pareggiando quasi subito i conti con l’attaccante Pejcinovic, ma l’equilibrio è durato poco. Il Bayern ha premuto il piede sull’acceleratore e per i biancoverdi non c’è stato nulla da fare: sotto accusa nuovamente la difesa, diventata nel giro di qualche ora la più battuta del torneo (36 gol subiti) insieme a quella dell’Heidenheim.

Eriksen e compagni avevano perso anche nell’ultimo match prima della sosta natalizia, arrendendosi 4-3 al Friburgo davanti ai propri tifosi. In questo modo il Wolfsburg ha vanificato il vantaggio accumulato sulle dirette concorrenti grazie alle vittorie nelle due gare precedenti, nelle quali aveva battuto Union Berlino e Borussia Monchengladbach: la zona playout è sempre distante due punti ma la terzultima, il St. Pauli – nonché prossimo avversario dei biancoverdi – non è scesa in campo nell’ultimo weekend a causa di un’abbondante nevicata che ha imbiancato Amburgo. In caso di colpaccio, dunque, i marroni potrebbero raggiungere proprio i Lupi a quota 15 punti. La squadra guidata dall’ex allenatore del Genoa Alexander Blessin sabato scorso avrebbe dovuto affrontare il Lipsia, con l’obiettivo di portare a casa un altro risultato positivo (sarebbe stato il quarto di fila tra campionato e coppa). Nel mese di dicembre, infatti, il St. Pauli era riuscito ad invertire la rotta dopo due mesi da incubo ed una lunga serie di sconfitte consecutive.

Come vedere Wolfsburg-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida tra Wolfsburg e St. Pauli, in programma mercoledì alle 18:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Scontro salvezza tra due squadre attualmente separate da soli tre punti. Il Wolfsburg è reduce da una storica debacle contro il Bayern Monaco e potrebbe pagarne lo scotto: il St. Pauli darà filo da torcere ai biancoverdi in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-St. Pauli

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejčinović.

ST. PAULI (3-5-2): Vasilj; Wahl, Smith, Mes; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine, Oppie; Kaars, Pereira Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1