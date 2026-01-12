Pronostico Stoccarda-Eintracht Francoforte: pesano dieci gol in più

Stoccarda-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono tre i punti di differenza in classifica che dividono queste due squadre a favore dello Stoccarda che sulla carta sarebbe quinto ma che a pari lunghezze insieme a Lipsia e Leverkusen, con 29, e quindi in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite – in tute le manifestazioni – permettono ai padroni di casa di presentarsi oggettivamente nel migliore dei modi a questo appuntamento: un appuntamento contro un Francoforte che viene dal pareggio contro il Borussia (tre a tre e tantissime emozioni) che potrebbe pure pagare qualcosa sotto l’aspetto difensivo. Sì, dietro gli ospiti ballano proprio visto che in sedici partite hanno subito 33 gol, dieci in più rispetto allo Stoccarda.

Come sappiamo chi subisce meno alla fine ha molte più possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali. E lo Stoccarda, anche per via di un atteggiamento tattico differente (non parliamo di una squadra che va sempre e solo all’arrembaggio) potrebbe approfittarne per piazzare quello che si potrebbe rivelare un allungo decisivo in classifica. Di certo, la partita in questione, così come molte che riguardano queste due formazioni, di gol ne regalerà parecchi. Andiamo a vedere insieme quindi il nostro pronostico.

Come vedere Stoccarda-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Eintracht Francoforte è in programma martedì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.80 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Gara questa da almeno tre reti complessive e anche, almeno, da un gol per squadra. Alla fine la potrebbe pure spuntare lo Stoccarda per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Eintracht Francoforte

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstaedt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Nartey, Leweling; Undav.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Hojlund, Larsson, Brown; Uzun, Doan; Knauff.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1