Pronostico Senegal-Egitto, incubo rigori per i Faraoni: è già successo due volte

Senegal-Egitto è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non hanno deluso le aspettative Senegal ed Egitto. Nell’edizione marocchina della Coppa d’Africa sono arrivati tra le prime quattro, dando ragione ai bookmaker che nelle quote antepost li avevano giustamente inseriti tra le principali favorite. E non solo per una questione di blasone. I Faraoni sabato scorso si sono sbarazzati della Costa d’Avorio campione in carica al termine di una partita dalle mille emozioni (3-2), come di rado se ne vedono in questa competizione. Ancora vivo, dunque, il sogno di Momo Salah, capitano e giocatore più rappresentativo dell’Egitto, di riportare la sua selezione sul tetto del continente – non accade dal 2010 – e di sollevare il primo titolo con questa maglia a quasi 34 anni.

Contro gli ivoriani il campione del Liverpool è di nuovo finito nel tabellino dei marcatori, per la quarta volta da quando è cominciato il torneo. Decisivo pure Marmoush: l’asso del Manchester City ha avuto il merito di aprire le danze, sfruttando una ghiotta verticalizzazione di Ashour dopo appena quattro minuti. La Costa d’Avorio poi ha allargato le maglie per cercare il gol del pari ma è stata castigata nuovamente da un Egitto che ha saputo approfittare di ogni minima disattenzione difensiva dell’avversario. Malgrado gli uomini di Faé non abbiano mai mollato, restando in partita fino all’ultimo, alla fine l’hanno spuntata i Faraoni, che ora tornerano a giocare una semifinale di Coppa d’Africa dopo quattro anni.

Egitto scatenato dagli ottavi in poi

Egitto che nella fase ad eliminazione diretta sembra essersi sbloccato dal punto di vista offensivo: se nella fase a gironi aveva segnato solo tre gol, nelle gare da dentro o fuori ne ha già realizzati il doppio. Tre al Benin negli ottavi ed altrettanti agli Elefanti nei quarti.

Ai Leoni della Teranga, invece, ne è bastato uno venerdì scorso per far fuori un ostico e tenace Mali (0-1). Ndiaye ha colpito al 27′ del primo tempo facendo crollare il castello delle Aquile. Poi l’espulsione di Bissouma a fine primo tempo ha reso tutto più facile per Mané e compagni, decisi a bissare il primo, storico, successo di quattro anni fa, quando trionfarono in Camerun proprio battendo gli egiziani nella finalissima di Yaoundé ai calci di rigore. Quello contro il Mali è stato il terzo clean sheet in cinque partite per i Leoni della Teranga, che hanno subito a malapena due gol (contro la Repubblica Democratica del Congo nel girone e contro il Sudan negli ottavi). In compenso, la rappresentativa guidata da Pape Thiaw ha realizzato 11 reti complessive e vanta il secondo miglior attacco della Coppa d’Africa dietro alla Nigeria.

Come vedere Senegal-Egitto in diretta tv e in streaming

La sfida tra Senegal ed Egitto, in programma mercoledì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Due selezioni in missione, che hanno sempre dato vita a match equilibrati ogni volta che si sono incrociate negli ultimi anni. Dopo la finale di Coppa d’Africa 2022, vinta dal Senegal ai rigori, i Faraoni non sono riusciti a vendicarsi nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, con i Leoni della Teranga che dopo aver perso 1-0 all’andata rimontarono nel ritorno ed ebbero la meglio di nuovo dal dischetto, una vera e propria maledizione per l’Egitto. Anche stavolta la sensazione è che si arrivi ai supplementari al termine di un match in cui crediamo che possano andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Senegal-Egitto

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, Diarra, P. Gueye; Sarr, Nicolas Jackson, Mané.

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Fatouh, Rabia, Ibrahim, Hany; Adel, Fathy, Attia; Ashour, Marmoush, Salah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1