Pronostico Roma-Torino: alla fine sarà “vendetta” ma Gasp è in emergenza

Roma-Torino è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tra la Roma e i quarti di finale di Coppa Italia – dove gli uomini di Gian Piero Gasperini troverebbero l’Inter – c’è il Torino. Che, guarda caso, i giallorossi dovranno affrontare anche nel prossimo fine settimana in campionato, ma a campi invertiti. Due sfide nel giro di pochi giorni con i granata, dunque, da vincere entrambe per poter rimanere in corsa su tre fronti. Mancini e compagni nel frattempo si sono risollevati alla grande dopo la sconfitta di Bergamo nella prima del 2026: nel turno infrasettimanale sono andati a vincere a Lecce (0-2) e con lo stesso risultato sabato scorso hanno domato il Sassuolo, piegato nella ripresa grazie alle reti di Koné e Soulé. Terzo successo nelle ultime quattro giornate.

Gasperini può quindi guardare al futuro con un certo ottimismo, visto che la sua squadra sta tenendo testa alle altre big a livello di classifica. Per conquistare quell’agognata qualificazione alla Champions League, l’obiettivo stagionale, il tecnico ha bisogno di una rosa più lunga. Ergo, di rinforzi all’altezza. E lo sta facendo notare praticamente nel corso di ogni intervista rilasciata ai giornalisti, dal momento che stanno uscendo da giorni tanti nomi (uno su tutti, Raspadori) ma non è arrivata ancora nessuna ufficialità.

Con il Sassuolo c’erano ben sei giocatori della Primavera in panchina per fronteggiare l’emergenza: in coppa Gasperini si augura di poter portare almeno in panchina il difensire ivoriano N’Dicka, già tornato nella Capitale dopo l’eliminazione subita dalla sua nazionale in Coppa d’Africa. Per il resto, a centrocampo dovrebbe esserci Cristante, squalificato contro gli emiliani, mentre Pisilli farà rifiatare Koné. In attacco toccherà di nuovo a Ferguson, sempre se l’irlandese recupererà dal colpo subito.

Il Torino, che ha già disputato due partite di Coppa Italia – vittorie per 1-0 contro Modena e Pisa – è reduce dalla terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato. Dopo aver perso davanti al proprio pubblico contro l’Udinese nel turno infrasettimanale, i granata si sono arresi 2-0 ad un’Atalanta in netta ripresa. La squadra di Marco Baroni non riesce proprio a trovare continuità ed ora deve evitare di essere risucchiata nella lotta salvezza. All’Olimpico sono previsti diversi cambi rispetto all’incontro di Bergamo.

Come vedere Roma-Torino in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Roma e Torino è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Lazio-Milan anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Il pronostico

Una delle tre sconfitte casalinghe della Roma in campionato è avvenuta proprio contro il Torino, che lo scorso settembre a sorpresa la spuntò 1-0 grazie al graffio di Simeone, espugnando l’Olimpico. Improbabile che i granata realizzino un’altra impresa di questa portata ma potremmo assistere ad un match più equilibrato del previsto. La squadra di Gasperini, infatti, è in emergenza ed in coppa potrebbe essere meno concentrata del solito in fase di non possesso. Non è da escludere, dunque, che il Torino riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
