Pronostico Juventus-Cremonese: questo trend in trasferta non passa inosservato

Juventus-Cremonese è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il 3-0 rifilato al Sassuolo nel turno infrasettimanale è stata la dimostrazione che il deludente pari interno con il Lecce era solamente un incidente di percorso, del tutto normale per una squadra ancora in convalescenza come la Juventus. A Reggio Emilia invece i bianconeri hanno messo sin da subito le cose in chiaro, non rischiando praticamente nulla contro un avversario che nel girone d’andata ha messo in difficoltà molte big. Rispetto alla sfida con i salentini, oltre alle occasioni in terra emiliana sono arrivati pure i gol: si è riscattato anche l’ex Lille David, finito nell’occhio del ciclone dopo il rigore tirato malissimo (e sbagliato) contro i giallorossi.

La Juventus non perde da oltre un mese – 4 vittorie nelle ultime 5 – e da quando c’è Luciano Spalletti in panchina l’ha fatto solamente in un’occasione tra le varie competizioni.

Un rendimento che ha permesso alla Signora di tornare a battagliare per il quarto posto, obiettivo minimo stagionale, ma anche di riavvicinarsi alle squadre che stanno lottando per il tricolore, che non sono affatto lontane. Il tecnico toscano ovviamente mette i tre punti nel mirino pure nella sfida con la Cremonese che chiude il sipario sulla prima giornata di ritorno. Lo scorso novembre proprio contro i grigiorossi avvenne il suo esordio sulla panchina bianconera ed il match finì 2-1 per la Juventus.

Gli uomini di Davide Nicola hanno totalizzato 2 punti nelle ultime cinque ma il fatto di aver conquistato 22 punti nel girone d’andata gli consente di rimanere tranquilli ancora per un po’, visto che il divario sulla terzultima è di quelli importanti. Per conquistare la salvezza, tuttavia, servirà un ulteriore sforzo. Nicola dovrà continuare a lavorare sulla testa dei suoi giocatori: giovedì scorso nello scontro diretto con il Cagliari, la Cremonese si è fatta rimontare due gol dopo essere andata in vantaggio 2-0 nel primo tempo. All’Allianz Stadium l’allenatore esperto di salvezze cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla sfida con i sardi: Vandeputte, Barbieri e Zerbin tornano dal 1′. Spalletti riproporrà Miretti sulla trequarti, mentre in difesa è ballottaggio tra Koopmeiners e Kelly. Niente da fare per Conceiçao: il portoghese non recupera.

Come vedere Juventus-Cremonese in diretta tv e in streaming

Juventus-Cremonese è in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Cremonese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata a 1.23 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Il pronostico

Con Spalletti la Juventus è cresciuta molto soprattutto nella propria metà campo, trovando una solidità difensiva che nella gestione Tudon non aveva mai avuto. Nelle ultime sei partite ha subito a malapena due gol e collezionato ben quattro clean sheet. I bianconeri non sbaglieranno neppure contro la Cremonese, rimasta peraltro a secco di reti nelle ultime tre trasferte (Torino, Lazio e Fiorentina). Segno 1 da abbinare al “no gol”.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Johnsen, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0