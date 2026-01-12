Pronostici Juventus-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Juventus-Cremonese, i pronostici del match: la scelta sul possibile marcatore e sui tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

La Juventus per ritornare grande e approfittare dei rallentamenti lì davanti, la Cremonese per lanciare un messaggio importante nella mischia per non retrocedere. Tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio del Monday Night della ventesima giornata di Serie A che mette in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambe le compagini.

Ritornato al gol contro il Sassuolo, Jonathan David è chiamato a fornire un’altra prestazione corposa. Pungolato prima e coccolato poi da Spalletti in conferenza stampa, l’attaccante canadese vuole farsi trovare pronto anche davanti al suo pubblico.

In campionato, infatti, l’ex Lille non segna in casa dalla rete all’esordio contro il Parma: un’astinenza che potrebbe essere interrotta questa sera visto che la retroguardia di Nicola ha dimostrato di patire e non poco la verve degli attaccanti centrali avversari.

Juventus-Cremonese, i pronostici del match: quattro tiratori sul tavolo

Assolutamente imprendibile quando ha la possibilità di puntare il suo diretto marcatore ubriacandolo di finte, Kenan Yildiz è la vera punta di diamante di una squadra che si aggrappa al talento e alla classe del suo numero 10. Cinquantuno conclusioni complessive di cui ventuno indirizzate nello specchio: musica incantevole con cui caldeggiare l’opzione Over 1,5 tiri in porta plus.

Miretti e McKennie sono altri due candidati a cui prestare particolare. Assolutamente rinfrancato dal gol al Sassuolo, l’italiano si sta esaltando nell’abito tattico a lui ritagliato da Spalletti; il texano è sostanzialmente una garanzia nella capacità di farsi trovare pronto in quanto jolly assolutamente polivalente.

Dal canto suo Nicola sa come riuscire a strappare punti pesanti all’Allianz Stadium e difficilmente i lombardi si rintaneranno nella loro area di rigore arroccandosi a protezione della propria porta. Un calciatore come Jamie Vardy – decisivo già all’andata – ha ad esempio gli argomenti giusti con cui impensierire i bianconeri.

Jonathan David marcatore plus; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus, Miretti, McKennie e Vardy Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 10,33 su Goldbet.