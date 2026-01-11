Pronostico Verona-Lazio, tra dubbi di formazione e veleni: quante incognite per Sarri

Verona-Lazio è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È un periodo davvero tumultuoso per la Lazio di Maurizio Sarri, tra vicende extracampo e risultati che continuano a non arrivare. Nei primi giorni del nuovo anno il tecnico biancoceleste ha visto partire due titolarissimi come l’attaccante argentino Castellanos ed il centrocampista francese Guendouzi – il primo si è trasferito al West Ham in Premier League, mentre il secondo è volato in Turchia al Fenerbahçe dopo il turno infrasettimanale – due cessioni obbligate per poter procedere con il rinnovamento della rosa (in estate la Lazio non ha potuto fare mercato per non aver rispettato l’indicatore di liquidità).

In campo, invece, la squadra fatica ad ingranare. Zero vittorie nelle ultime quattro giornate: i capitolini non sono andati al di là di due pareggi con Cremonese e Fiorentina (0-0 e 2-2), hanno perso all’Olimpico contro il Napoli al termine di una gara a senso unico, dominata dai campioni d’Italia, e nell’unica trasferta affrontata in questo parziale si sono fatti raggiungere in extremis dall’Udinese (1-1) dopo aver accarezzato la vittoria. Contro i viola, in settimana, i minuti di recupero sono stati fondamentali per evitare una sconfitta beffarda: rimontati dalla Fiorentina anche grazie ad un rigore molto generoso che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Lotito, gli uomini di Sarri si sono salvati nell’extratime con l’eterno Pedro, che ha trasformato un rigore conquistato con astuzia da capitan Zaccagni.

In classifica la Lazio è solamente nona, mentre l’Europa si sta allontanando sempre di più, soprattutto quella che conta. E non sarà affatto una passeggiata interrompere il digiuno di successi nella trasferta di Verona, contro una squadra viva e che va disperatamente a caccia di punti salvezza.

Gli scaligeri nel turno infrasettimanale hanno messo paura al Napoli (2-2) sfiorando una clamorosa vittoria al “Maradona”. Avanti di due gol alla mezz’ora, la formazione di Paolo Zanetti è stata poi raggiunta nella ripresa da McTominay e Di Lorenzo, ma quello conquistato alle falde del Vesuvio è un punto assolutamente insperato e che tiene a galla le speranza di salvezza dei gialloblù, a -3 dalla salvezza e con una gara da recuperare.

Contro la Lazio Zanetti dovrà fare ancora a meno di Belghali, impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria. In attacco invece torna titolare Giovane, entrato dalla panchina mercoledì scorso. Dall’altro lato, Sarri ritrova sia Noslin che Marusic, fuori per squalifica contro la Viola, ma allo stesso tempo non avrà Zaccagni, fermato dal giudice sportivo. In panchina si accomoderanno i due nuovi acquisti, Ratkov e Taylor, arrivati rispettivamente dal Salisburgo e dall’Ajax.

Come vedere Verona-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Lazio è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Negli ultimi 4 precedenti la Lazio ha fatto la parte del leone, vincendone quattro su quattro e non subendo gol in ben tre occasioni. Il Verona non batte i biancocelesti dall’ottobre 2021 ed ha evitato la sconfitta tre volte negli 8 incontri successivi. Statistiche a parte, per la squadra di Sarri, in emergenza ed alle prese con diversi problemi – soprattutto quelli offensivi – non sarà facile imporsi nella sfida del “Bentegodi” contro un Verona che, nonostante gli evidenti limiti della rosa, ha saputo creare non pochi grattacapi alle big, tra cui il Napoli. Da valutare il segno “under 2.5”, ormai una costante quando scendono in campo i biancocelesti: da ottobre l’unico over è stato il 2-2 con la Viola. Il secondo tempo potrebbe essere più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Verona-Lazio

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1