Pronostico Manchester United-Brighton: Fletcher vuole la conferma

Manchester United-Brighton è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ancora una decisione sul successore di Amorim dentro al Manchester United non è stata presa. Fletcher, nominato ad interim, sarà seduto in panchina anche in questo turno di Fa Cup contro il Brighton. Ed è alla ricerca di un risultato di prestigio. Per forza.

Il Manchester United vorrebbe raggiungere la terza finale di questa manifestazione negli ultimi quattro anni. Vedendo la classifica è evidente che l’ambizione di vincere un trofeo arriva solamente da questo. E Fletcher sembra aver ridato, di primo acchito, una vita nuova a Sesko, che nell’ultimo match di Premier ha trovato la sua prima doppietta. Chissà, magari una vittoria potrebbe pure portare alla conferma fino alla fine dell’anno di quella che è stata una bandiera della squadra. Anche perché non è che stiano circolando chissà quali nomi. Si parla addirittura di un ritorno di Solskjaer. Vabbè, vedremo.

Nonostante quelli che sono gli evidenti problemi degli ultimi anni dello United, i Red Devils non vengono eliminati in questa manifestazione in questo turno da oltre dieci anni. C’è un feeling particolare, in poche parole, e se ne potrebbe accorgere anche un Brighton che in casa diventa devastante, ma che quando gioca lontano dal proprio pubblico un po’ balbetta. A ottobre, a Old Traffor, lo United ne ha rifilati quattro a questa squadra in Premier. Ora, non crediamo che possa esserci tutto questo scarto di nuovo, ma per tutto quello che abbiamo messo nero su bianco ci aspettiamo uno United pronto a prendersi il passaggio del turno.

Come vedere Manchester United-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida Manchester United-Brighton, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 17:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Quasi scontato che entrambe le squadre andranno a segno. Ma ci sentiamo di dare in vantaggio lo United che vuole regalare a Fletcher la prima soddisfazione (che potrebbe anche non essere l’unica) in questa veste di capo allenatore.

Le probabili formazioni di Manchester United-Brighton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Bayindir; Dalot, Maguire, Yoro, Shaw; Mainoo, Ugarte; Cunha, Fernandes, Dorgu; Sesko.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Gross; Mitoma, Gomez, Watson; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1