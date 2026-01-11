Pronostico Fiorentina-Milan: la classica “cortomusata”

Fiorentina-Milan è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se vuole salvarsi la Fiorentina deve tornare a vincere. Ma sinceramente, quella vista contro la Lazio (almeno nel primo tempo) farà davvero fatica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Sì, è vero, poi nella ripresa Vanoli ha trovato un po’ le contromisure e quindi è riuscito a portare un punto a casa (potevano essere tre senza il rigore concesso alla fine) ma se nel primo tempo sarebbe stato sotto tre a zero non ci sarebbe stato nulla da recriminare.

E contro il Milan non potranno essere concesse tutte queste occasioni. Davanti i rossoneri hanno gente importante e lo dimostra pure la classifica. E, inoltre, Allegri non perde una partita dalla prima giornata di campionato. Insomma, il Milan se la gioca per lo scudetto e chissà, magari spera anche di guadagnare qualche punto sull’Inter che domenica sera sarà impegnata contro il Napoli a San Siro.

Forse Rabiot e compagni potrebbero pagare un po’ sotto l’aspetto fisico, visto che l’impegno contro il Genoa è arrivato giovedì sera. La Fiorentina ha avuto un giorno in più di riposo e potrebbe aumentare un poco i ritmi. Ma crediamo che appunto per questo – con una Viola all’assalto e un Milan pronto a ripartire – si possa prefigurare la classica partita alla Allegri, di corto muso. Non è una cosa impensabile, anzi, tutt’altro. Potrebbe realmente chiudersi in questo modo.

Come vedere Fiorentina-Milan in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Milan, in programma domenica alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “NO Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.91 su Sportbet. La vittoria del Milan ha un valore di 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 2.04 su SportBet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Milan dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria dentro un match da meno di tre reti complessive. La classica partita allegriana, di Corto Muso.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongarcic; Gosens, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

MILAN (3-5-2): Maignan; Gabbia, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1