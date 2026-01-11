Pronostici Inter-Napoli: marcatore e tiratori

Inter-Napoli, il pronostico del match di San Siro: quattro nomi da monitorare con attenzione in chiave player building

Se non è una partita che può indirizzare in maniera importante le gerarchie della corsa Scudetto, ci andiamo molto vicini. Big match della ventesima giornata di Serie A, la sfida di San Siro tra l’Inter e il Napoli è una sliding door di notevole importanza per le due formazioni.

A presentarsi meglio al confronto sono sicuramente i nerazzurri che, primi in classifica e con il morale a mille per il filotto di successi maturato in campionato, vogliono lanciare un segnale inequivocabile alla concorrenza. Ne è consapevole soprattutto Lautaro Martinez che, dopo essersi beccato all’andata con Antonio Conte, sarà ancora più motivato a trovare la via della rete.

Balbettante contro l’Hellas Verona, la retroguardia azzurra dovrebbe patire la verticalità della manovra dei meneghini che, soprattutto se in giornata, riescono ad avere in mano le redini del gioco con una facilità a tratti irresistibile. A caccia dell’undicesimo gol in Serie A, il “Toro” ha dalla sua un 9,58 di XG da alimentare nella sfida al vertice. L’occasione sembra essere favorevole.

Pronostici Inter-Napoli, non solo Lautaro Martinez: i possibili tiratori dell’incontro

Ex dal dente avvelenato, Piotr Zielinski si sta letteralmente riscattando dopo una stagione – la scorsa – vissuta tra più bassi che alti. La mezzala polacca ha già trovato due gol in campionato scoccando nove tiri complessivi (un dato importante visti i 600 minuti a referto): nell’ottica di una partita piuttosto bloccata, il tiro dalla medio-lunga distanza potrebbe rivelarsi una risorsa molto importante per le due squadre.

Sull’altro versante, vista l’assenza di Neres, a Politano sarà demandato con ancora più frequenza il compito di stringere dentro al campo per provare la conclusione a ridosso dell’area di rigore. Non sempre preciso, l’ex Inter vede comunque la porta con una certa regolarità: da mettere nel carrello almeno una sua conclusione nello specchio di porta difeso da Sommer.

Quella di San Siro sarà una partita non banale anche per Calhanoglu che nella scorsa stagione fallì proprio contro i partenopei un rigore poi pesantissimo visto l’evolvere della stagione. In possesso di qualità balistiche esaltanti, il play maker turco manca raramente l’appuntamento al tiro (37 complessivi, di cui 11 indirizzati verso la porta): molto probabile che riesca ad aggiornare queste statistiche.

Lautaro Martinez marcatore plus; Zielinski, Politano e Calhanoglu Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,65 su Goldbet.