I pronostici di lunedì 12 gennaio: Serie A, Liga, Saudi Pro League, FA Cup e Coupe de France

I pronostici di lunedì 12 gennaio, ci sono partite di Serie A, Liga, Saudi Pro League, FA Cup e Coupe de France

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A si chiude questo lunedì con le ultime due partite in programma: Genoa-Cagliari alle 18:30 e Juventus-Cremonese alle 20:45. La squadra bianconera da quando è arrivato Spalletti come nuovo allenatore ha senza dubbio trovato maggiore continuità di rendimento, e parte favorita contro i grigiorossi che seppur lontani dalla zona retrocessione grazie a un avvio di campionato da top club, sono rimasti senza vittoria in tutte le ultime cinque partite in cui hanno totalizzato appena due punti.

Ci sono partite di coppa in Francia e in Inghilterra, con in campo due top club della Champions League: PSG e Liverpool dovrebbero vincere di goleada contro Paris FC e Barnsley.

I pronostici sulle altre partite

Una delle partite odierne più attese a livello internazionale si gioca però in Arabia Saudita, tra le prime due squadre del campionato. L’Al Hilal di Simone Inzaghi primo in classifica può aumentare l’attuale vantaggio di quattro punti sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, crollato nelle ultime tre partite in cui ha raccolto la miseria di un punto perdendo così il comando del campionato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Genoa-Cagliari, Serie A, ore 18:30

Vincenti

JUVENTUS (in Juventus-Cremonese, Serie A, ore 20:45)

(in Juventus-Cremonese, ore 20:45) PSG (in PSG-Paris FC, Coupe de France, ore 21:10)

(in PSG-Paris FC, ore 21:10) LIVERPOOL (in Liverpool-Barnsley, FA Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSG-Paris FC , Coupe de France, ore 21:10

, Coupe de France, ore 21:10 Liverpool-Barnsley, FA Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Hilal-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Salernitana-Cosenza , Serie C, ore 20:30

, Serie C, ore 20:30 Siviglia-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Al Hilal-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:30