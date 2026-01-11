I pronostici di domenica 11 gennaio: Serie A, Serie B, FA Cup, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 11 gennaio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Eredivisie, FA Cup, Liga e Bundesliga più la finale di Supercoppa di Spagna
La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida delicata in zona retrocessione tra Lecce e Parma, che proveranno ad aumentare il vantaggio sulla Fiorentina poi impegnata alle 15:00 in una difficile partita contro il Milan a caccia di punti pesanti dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Genoa.
Alle 18:00 il Verona, che ha risollevato il morale fermando sul pareggio al Maradona i campioni in carica del Napoli, proverà ad approfittare della crisi della Lazio smontata per ora dal calciomercato invernale in cui ha perso Castellanos e Guendouzi.
Chiude il big match tra Inter e Napoli: la squadra allenata da Chivu prima in classifica arriva allo scontro diretto con un vantaggio di quattro punti sui rivali e sogna un allungo che potrebbe risultare decisivo in ottica Scudetto. Lo spettacolo non dovrebbe mancare, ma allo stesso tempo è molto difficile immaginare una delle due squadre con più di tre gol a segno.
I pronostici sulle altre partite
In Serie B il Palermo sogna di iniziare alla grande il nuovo anno. Messa da parte la crisi che ha colpito la formazione di Filippo Inzaghi in autunno, i rosanero si ritrovano dopo una serie di sei risultati utili di fila a ridosso di quelle di testa. Sarà lotta fino alla fine per la Serie A e diciamolo chiaramente, per la rosa che Pippo ha a disposizione è uno dei favoriti per la vittoria finale del campionato.
Il Mantova in casa nelle ultime cinque ha perso tre volte. Appena si alza un poco il livello vengono a galla tutti i problemi strutturali che ci sono e che mettono a forte rischio la permanenza nel campionato cadetto. Non sono sicuramente queste le partite da vincere – lo sanno tutti – quindi sì, si darà tutto in campo ma niente risultati. Il Palermo è davvero di un’altra categoria al momento e dovrebbe portare via i tre punti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Inter-Napoli, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, ore 17:30)
- PALERMO o PAREGGIO (in Mantova-Palermo, Serie B, ore 15:00)
- RAYO VALLECANO o PAREGGIO (in Rayo Vallecano-Maiorca, Liga, ore 14:00)
- ARSENAL (in Portsmouth-Arsenal, Premier League, ore 15:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Portsmouth-Arsenal, Premier League, ore 15:00
- Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, ore 17:30
- Manchester United-Brighton, FA Cup, ore 17:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Fiorentina-Milan, Serie A, ore 15:00
- Heerenveen-Feyenoord, Eredivisie, ore 12:15
- Barcellona-Real Madrid, Supercoppa di Spagna, ore 20:00
Comparazione quota totale (gol + over): 9.35 GOLDBET ; 11.92 SPORTBET; 9.35 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + OVER 1,5 in Levante-Espanyol, Liga, ore 16:15