I pronostici di domenica 11 gennaio: Serie A, Serie B, FA Cup, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 11 gennaio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Eredivisie, FA Cup, Liga e Bundesliga più la finale di Supercoppa di Spagna

La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida delicata in zona retrocessione tra Lecce e Parma, che proveranno ad aumentare il vantaggio sulla Fiorentina poi impegnata alle 15:00 in una difficile partita contro il Milan a caccia di punti pesanti dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Genoa.

Alle 18:00 il Verona, che ha risollevato il morale fermando sul pareggio al Maradona i campioni in carica del Napoli, proverà ad approfittare della crisi della Lazio smontata per ora dal calciomercato invernale in cui ha perso Castellanos e Guendouzi.

Chiude il big match tra Inter e Napoli: la squadra allenata da Chivu prima in classifica arriva allo scontro diretto con un vantaggio di quattro punti sui rivali e sogna un allungo che potrebbe risultare decisivo in ottica Scudetto. Lo spettacolo non dovrebbe mancare, ma allo stesso tempo è molto difficile immaginare una delle due squadre con più di tre gol a segno.

I pronostici sulle altre partite

In Serie B il Palermo sogna di iniziare alla grande il nuovo anno. Messa da parte la crisi che ha colpito la formazione di Filippo Inzaghi in autunno, i rosanero si ritrovano dopo una serie di sei risultati utili di fila a ridosso di quelle di testa. Sarà lotta fino alla fine per la Serie A e diciamolo chiaramente, per la rosa che Pippo ha a disposizione è uno dei favoriti per la vittoria finale del campionato.

Il Mantova in casa nelle ultime cinque ha perso tre volte. Appena si alza un poco il livello vengono a galla tutti i problemi strutturali che ci sono e che mettono a forte rischio la permanenza nel campionato cadetto. Non sono sicuramente queste le partite da vincere – lo sanno tutti – quindi sì, si darà tutto in campo ma niente risultati. Il Palermo è davvero di un’altra categoria al momento e dovrebbe portare via i tre punti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Inter-Napoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Wolfsburg, Bundesliga, ore 17:30)

(in Bayern Monaco-Wolfsburg, ore 17:30) PALERMO o PAREGGIO (in Mantova-Palermo, Serie B, ore 15:00)

(in Mantova-Palermo, ore 15:00) RAYO VALLECANO o PAREGGIO (in Rayo Vallecano-Maiorca, Liga, ore 14:00)

(in Rayo Vallecano-Maiorca, ore 14:00) ARSENAL (in Portsmouth-Arsenal, Premier League, ore 15:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Portsmouth-Arsenal , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Bayern Monaco-Wolfsburg , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Manchester United-Brighton, FA Cup, ore 17:30

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Milan , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Heerenveen-Feyenoord , Eredivisie, ore 12:15

, Eredivisie, ore 12:15 Barcellona-Real Madrid, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 9.35 GOLDBET ; 11.92 SPORTBET; 9.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + OVER 1,5 in Levante-Espanyol, Liga, ore 16:15