Pronostico Derby-Leeds: le soddisfazioni in Fa Cup

Derby-Leeds è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sì, lo abbiamo visto subito che la Fa Cup può regalare delle sorprese. E così sarà anche nei molteplici incroci che ci saranno nel pomeriggio di domenica. Qualche altro risultato clamoroso potrebbe pure uscire. Ma non in questo caso, e vi andiamo a spiegare il perché.

Il primo motivo riguarda il Derby, una squadra di Championship, che deve pensare solo ed esclusivamente al campionato. La classifica non regala chissà quali pensieri positivi, parliamo di una squadra che naviga a metà e che potrebbe o fare un campionato anonimo oppure essere risucchiata dietro. Insomma, ci sono evidenti problemi strutturali che consigliano al tecnico di non rischiare nulla. Il secondo motivo ovviamente riguarda il Leeds che non assapora il dolce gusto della vittoria dal 20 dicembre, dalla sfida contro il Crystal Palace. E, inoltre, i Whites devono cercare di dimenticare la profonda amarezza per la sconfitta arrivata sul campo del Newcastle quando a pochi istanti dalla fine era avanti di un gol e al minuto 103 si è ritrovata senza nemmeno un punto. L’assalto finale non è stato respinto. E questo ha lasciato una rabbia incredibile che potrebbe essere trasformata in voglia di riprendersi.

Le due squadre si sono affrontate soprattutto in Championship: e nelle ultime tre volte ha vinto sempre il Leeds, sia in casa che in trasferta. Un pizzico di turnover ci sarà, ma solamente qualche elemento senza andare a togliere le certezze tattiche che esistono. Quindi ci aspettiamo una vittoria esterna. E andiamo a vedere come potrebbe arrivare.

Come vedere Derby-Leeds in diretta tv e streaming

La sfida Derby-Leeds, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 13. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Leeds è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Colpo esterno del Leeds che tornerà a vincere e a riguadagnare fiducia nei propri mezzi. Sfida da almeno un gol per squadra. E questa è la quota più alta da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Derby-Leeds

DERBY (4-3-3): Widell Zetterstrom; Langas, Sanderson, Clarke; Ward, Thompson, Clark, Elder; Brereton Diaz, Agyemang, Brewster.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Rodon, Bornauw, Struijk; Justin, Tanaka, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Okafor, Nmecha

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2