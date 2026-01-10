Pronostico Como-Bologna: la vendetta è servita

Como-Bologna è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La campagna acquisti effettuata in estate, in cui il club non ha certo badato a spese, e la permanenza di Cesc Fabregas nonostante le numerose avances dell’Inter facevano presagire un possibile salto di qualità da parte del Como. Solamente i più ottimisti, tuttavia, potevano ipotizzare che i lariani chiudessero il girone d’andata al sesto posto in classifica e a sole tre lunghezze dalla zona Champions League. La Juventus quarta, per intenderci è a +3 da Nico Paz e compagni, che rispetto ai bianconeri devono anche recuperare una partita (quella con il Milan, rinviata a dicembre per via dell’impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana in Arabia).

In riva al lago, dunque, possono sognare in grande dopo aver conquistato 33 punti al giro di boa. Nel turno infrasettimanale il Como ha messo le mani sulla terza vittoria consecutiva. Surclassato il Pisa all’Arena Garibaldi con un gol di Perrone e una doppietta di Douvikas (0-3).

Fabregas si frega le mani: la sua squadra ha tenuto la porta inviolata per la terza gara di fila – miglior difesa insieme alla Roma con appena dodici gol subiti – e ha dato prova, con il suo gioco collaudato, di poter scardinare anche una retroguardia arcigna come quella nerazzurra, che fino a metà ripresa si era comportata egregiamente.

Ora lo scontro diretto con il Bologna, squadra che si è un po’ sgonfiata dopo un autunno pieno di soddisfazioni. I felsinei in Serie A hanno smesso di vincere – non lo fanno da fine novembre – e mercoledì scorso hanno incassato un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, contro l’Atalanta, passata al “Dall’Ara” grazie ad una doppietta di Krstovic. Vincenzo Italiano sta provando a rimescolare le carte facendo turnover ma la sensazione è che Orsolini e compagni siano calati fisicamente ed in questo momento non riescano a reggere i soliti ritmi. Con una partita in meno, il Bologna è scivolato all’ottavo posto. E in caso di ulteriore passo falso a Como si allontanerebbe ancora dall’Europa.

Come vedere Como-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Bologna, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.94 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

Il pronostico

Il Como non ha mai battuto il Bologna da quando è tornato in massima serie: 2-2 al “Sinigaglia” nel settembre 2024 e poi due ko di fila in Emilia senza segnare gol. La squadra di Italiano resta, in ogni caso, una delle tre ad aver battuto gli uomini di Fabregas in questa stagione (lo scorso agosto finì 1-0 per i rossoblù). Il tecnico spagnolo ora può prendersi la rivincita: il Como, a differenza del Bologna, sta benissimo ed in casa è ancora imbattuto. Ipotizziamo un risultato positivo dei padroni di casa, che si faranno valere anche nella propria metà campo. Previsti meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Como-Bologna

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0