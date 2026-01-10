Pronostico Bayern Monaco-Wolfsburg: la storia non si cancella

Bayern Monaco-Wolfsburg è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2025 del Bayern Monaco si è chiuso (ma guarda tu) con una vittoria importantissima sul campo dell’Heidenheim. Una vittoria scontata. La squadra di Kompany domina dalla prima giornata in Bundesliga e gli otto punti di vantaggio sul Borussia (che ha una partita in più) diventeranno undici. No, non si può davvero competere.

Contro il Wolfsburg c’è da mantenere un risultato storico. Incredibile. Nelle 28 partite che i bavaresi hanno giocato in casa contro questa formazione non hanno mai perso (record storico). E come potrebbero gli ospiti (che hanno pure cambiato allenatore qualche settimana fa) farlo in questo momento? No, non ci pare possa essere modo per stravolgere le cose. E l’occasione per via del pareggio del Dortmund nell’anticipo di venerdì è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Insomma, un Bayern decisamente all’assalto sin dal primo minuto che ha una sola intenzione, quella di chiudere il match e magari concentrarsi per i successivi appuntamenti. Perché mettere in cassaforte la Bundesliga (forse in maniera definitiva, anche) significherebbe andare a giocarsi il tutto per tutto in Champions League. E sì, i bavaresi fanno paura.

D’altronde, onestamente, c’è poco da dire per questa partita. Parliamo di un match indirizzato che regalerà almeno tre reti complessive. A conferma di questo c’è pure un altro dato: le ultime nove partite del Bayern di reti ne hanno regalato almeno quattro. Incredibile.

Come vedere Bayern Monaco-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Wolfsburg è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Non c’è davvero nessuna possibilità che il Bayern Monaco non vinca questa partita. Match da almeno tre reti complessive e che si potrebbe pure sbloccare nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Wolfsburg

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neur; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Olise, Karl, Diaz; Kane. WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1