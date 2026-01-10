Pronostico Bayern Monaco-Wolfsburg: la storia non si cancella

di

Bayern Monaco-Wolfsburg è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2025 del Bayern Monaco si è chiuso (ma guarda tu) con una vittoria importantissima sul campo dell’Heidenheim. Una vittoria scontata. La squadra di Kompany domina dalla prima giornata in Bundesliga e gli otto punti di vantaggio sul Borussia (che ha una partita in più) diventeranno undici. No, non si può davvero competere.

Pronostico Bayern Monaco-Wolfsburg
Contro il Wolfsburg c’è da mantenere un risultato storico. Incredibile. Nelle 28 partite che i bavaresi hanno giocato in casa contro questa formazione non hanno mai perso (record storico). E come potrebbero gli ospiti (che hanno pure cambiato allenatore qualche settimana fa) farlo in questo momento? No, non ci pare possa essere modo per stravolgere le cose. E l’occasione per via del pareggio del Dortmund nell’anticipo di venerdì è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Insomma, un Bayern decisamente all’assalto sin dal primo minuto che ha una sola intenzione, quella di chiudere il match e magari concentrarsi per i successivi appuntamenti. Perché mettere in cassaforte la Bundesliga (forse in maniera definitiva, anche) significherebbe andare a giocarsi il tutto per tutto in Champions League. E sì, i bavaresi fanno paura.

D’altronde, onestamente, c’è poco da dire per questa partita. Parliamo di un match indirizzato che regalerà almeno tre reti complessive. A conferma di questo c’è pure un altro dato: le ultime nove partite del Bayern di reti ne hanno regalato almeno quattro. Incredibile.

Come vedere Bayern Monaco-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Wolfsburg è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.10 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Non c’è davvero nessuna possibilità che il Bayern Monaco non vinca questa partita. Match da almeno tre reti complessive e che si potrebbe pure sbloccare nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Wolfsburg

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neur; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Olise, Karl, Diaz; Kane. WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1
