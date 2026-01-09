Pronostico Tottenham-Aston Villa: l’occasione per la rivincita

Tottenham-Aston Villa è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non sappiamo onestamente quanto l’Aston Villa possa credere alla possibilità di arrivare in fondo alla Premier League e giocarsela davvero con Arsenal e Manchester City. Ma di certo la truppa di Emery, fino al momento, è stata l’unica a tenere testa a quelle due davanti.

Magari Emery ci crede davvero: parliamo di un allenatore in grado di dare sempre un’impronta importante alle sue squadre e che stagione dopo stagione alza sempre l’asticella. Insomma, un tecnico che magari potrebbe anche bypassare la Fa Cup. Di certo non lo può fare il Tottenham che come ormai da diverso tempo si ritrova in un vero e proprio limbo di classifica: nulle le possibilità di andare in Europa dalla porta principale quindi meglio dare le giuste attenzioni a questa manifestazione che qualche sorpresa la potrebbe regalare sicuramente.

Un’occasione, inoltre, per gli Spurs, di prendersi una rivincita importante nei confronti di un Aston Villa che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti. Sì, proprio così, anche se del tutto inaspettato oggettivamente per quello che è il contesto consueto dell’Inghilterra. Ma come detto gli ospiti affidandosi ad un allenatore così importante sono riusciti a dare un’impronta ma non possono stare al passo di tutte le manifestazioni. Sarebbe opportuno che una venisse lasciata andare. E crediamo possa essere questa.

Come vedere Tottenham-Aston Villa in diretta tv e streaming

La sfida Tottenham-Aston Villa, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 18:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Diamo fiducia al Tottenham, alla ricerca di riscatto e di rivincita. Match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bergvall, Palhinha, Bentancur; Kolo Muani, Tel, Simons.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkisn.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1