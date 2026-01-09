Pronostico Padova-Modena: sesta volta nelle ultime sette

Padova-Modena è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Con fatica il Padova sta cercando di tirarsi fuori da una situazione di classifica che ad un certo punto era diventata deficitaria. A piccoli passi ci sta riuscendo e adesso arriva un Modena che è tornato nella sua dimensione. Sì, l’avvio della truppa di Sottil era stato clamoroso, ma poi si sa, alla lunga, i veri valori vengono fuori.

C’è un finale che accompagna il Padova spesso. Soprattutto in casa. Parliamo di una squadra che nelle ultime sei partite di campionato ha pareggiato la bellezza di cinque volte davanti al pubblico amico. Un’abitudine quella della X. Un’abitudine che non piace del tutto ma è sempre meglio muoverla la classifica piuttosto che stare fermi a guardare le altre. Anche al Modena – che comunque è dentro ancora la zona playoff – potrebbe andare bene una cosa del genere. I canarini sono la quinta squadra per punti fatti in trasferta (12) e quindi sanno come si fa. Il Padova, invece, è ultima tra quelle che hanno fatto il maggior numeri di punti in casa, solamente otto in altrettante partite. Parliamo come detto prima di molti pareggi. E il 2026 potrebbe iniziare allo stesso identico modo.

Come vedere Padova-Modena in diretta tv e in streaming

Padova-Modena, in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Ennesima X per il Padova che non riesce in nessun modo a vincere in casa. Per il Modena, come detto prima, muovere la classifica potrebbe andare bene. E così sarà. Match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Padova-Modena

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Varas, Barreca; Bortolussi, Papu Gomez.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchina, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Massolin, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1