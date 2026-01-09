Pronostico Manchester City-Exeter: nessun problema per Guardiola

Manchester City-Exeter è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Compito molto semplice in questo turno di Fa Cup per il Manchester City di Guardiola. I Citizens ogni anno, e giustamente per il valore enorme della rosa che hanno, partono con l’obiettivo di vincere tutte le manifestazioni alle quali partecipano. Non capiamo come possa venire fuori un risultato diverso da una goleada.

Tre pareggi di fila inoltre hanno permesso all’Arsenal di allungare un poco in Premier League. Non che sia chiuso il discorso, anzi: Guardiola se la giocherà fino alla fine. Ma è ovvio che vorrebbe, in ogni caso, alzare almeno un trofeo alla fine dell’annata e quello maggiormente prendibile, ad oggi, è questo: la Fa Cup, inoltre, ha un enorme fascino e nonostante ci aspettiamo un bel po’ di turnover non ci saranno problemi contro una squadra di League One.

Per l’Exeter, ovviamente, è già un sogno quello di presentarsi a questo appuntamento contro quella che per molti è la squadra più forte del mondo e in uno stadio così importante. Un sogno realizzato e con nessuna possibilità di farlo continuare. Anche le belle storie prima o poi hanno una fine e finiscono e quella degli ospiti, secondo molti commentatori inglesi, è già durata troppo. Sì, un Davide contro Golia con il finale più scontato possibile.

Come vedere Manchester City-Exeter in diretta tv e streaming

La sfida Manchester City-Exeter, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 16:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Manchester City ovviamente vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. Anche qualcuno in più. Sicuramente la sfida si sbloccherà già nei primi 45 minuti di gioco.

Le probabili formazioni di Manchester City-Exeter

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Alleyne, Ake; Rodri; Silva, Cherki, McAidoo, Doku; Mukasa.

EXETER (4-4-2-1): Whitworth; Turns, Fitzwater, Woodhouse; Niskanen, McMilian, Brierley, Oakes; Cole, Higgins; Wareham

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0