Pronostico Charlton-Chelsea: il dopo Maresca è stato un disastro

Charlton-Chelsea è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Prenderà ufficialmente il posto di Enzo Maresca il nuovo allenatore del Chelsea Rosenior che ha firmato un contratto fino al 2032. Uno scossone clamoroso nel nuovo anno per i londinesi che la nuova era l’hanno iniziata malissimo, con McFarlane in panchina, con una sconfitta sul campo del Fulham. Sì, partita condizionata dal rosso a Cucurella dopo pochi minuti.

Momenti difficili dentro il club che ha vinto il Mondiale per Club la scorsa estate. E la scelta di affidarsi per così tanto tempo ad un nuovo allenatore – scelta incomprensibile, se vogliamo dirla tutta – forse potrebbe anche cambiare le cose, nel senso che dopo gli sperperi a destra e a manca degli ultimi anni magari si potrebbe pensare ad un progetto più lungo. Comunque, non si conoscono davvero i motivi dell’addio del tecnico italiano. Ma c’è da dire che vista la classifica della Premier e vista la non possibilità di entrare in corsa per il titolo, forse il Chelsea farebbe bene a guardare con molto interesse alla Fa Cup.

Contro il Charlton, diciannovesimo in classifica nella Premiership, non crediamo possano sorgere problemi di sorta. Vero è che il Chelsea ci ha abituato nel corso degli anni pure a risultati clamorosi al contrario. Però stavolta dovrebbe tutto filare per il verso giusto. Ne va sicuramente del proseguo della stagione. Anche sotto l’aspetto morale deve arrivare una vittoria per cercare di ripartire in qualche modo dallo scossone che c’è stato.

Come vedere Charlton-Chelsea in diretta tv e streaming

La sfida Charlton-Chelsea, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 21.

Il pronostico

Non si può non dare il Chelsea vincente in questo match. Non si può pensare che i londinesi vadano a perdere contro questa squadra. Sì, serve fiducia e serve ripartire. E una partita semplice è l’ideale.

Le probabili formazioni di Charlton-Chelsea

CHARLTON (3-5-2): Kaminski; Burke, Jones, Bell; Bree, Berry, Coventry, Rankin, Campbell; Leaburn, Kelman.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adaraboyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Delap.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1