Pronostico Juve Stabia-Pescara: tre volte di fila lo stesso risultato

Juve Stabia in piena zona playoff e Pescara ultimo. Basterebbe questo, forse, per parlare di un match indirizzato in cadetteria. E potrebbe davvero essere così perché nonostante quelli che sono stati i problemi societari, i campani si sono messi alle spalle tutto e hanno ripreso a giocare bene e vincere. Merito di un gruppo sano e unito.

A differenza di un Pescara che non è riuscito fino al momento e in nessun modo a trovare la propria identità. Eppure gli abruzzesi non era partiti male. Ma nemmeno il cambio di allenatore, ormai datato mesi, ha dato quella scossa che serviva ad un gruppo che rischia davvero grosso. Ma che ha ancora possibilità di salvezza, ovviamente.

Il problema ospite è la fase difensiva, visto che parliamo della difesa più perforata di tutto il campionato con 35 gol presi fino al momento. Un boato, una media di quasi due gol a partita. E in questo modo è complicato riuscire a centrare la salvezza. Insomma, pure per questo motivo ci pare di poter dire che la Juve Stabia sia favorita. E con un risultato finale, nel punteggio, praticamente scritto.

Come vedere Juve Stabia-Pescara in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Pescara, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Nelle ultime tre gare giocate in Campania è sempre finita 2-1. In un paio di occasioni per i padroni di casa, nell’ultima per gli ospiti. Potrebbe succedere la stessa cosa ma di nuovo a favore della Juve Stabia.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Pescara

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Bellich, Giorgini; Carissoni, Correia, Leone, Pierobon; Maistro; Piscopo, Candellone.

PESCARA (3-5-2): Despanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Corazza, Olzer, Valzania, Dagasso, Letizia; Tonin, Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1