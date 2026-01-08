Pronostico Everton-Sunderland: l’obiettivo è concreto

Everton-Sunderland è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nessuna delle due in campionato se la passa benissimo. Una vittoria nelle ultime cinque per l’Everton, quattro pareggi e una sconfitta per il Sunderland nello stesso arco di tempo. Due formazioni che sì, avrebbero altri pensieri in testa, ma soprattutto per i padroni di casa l’Fa Cup, con un poco di fortuna, potrebbe diventare un obiettivo.

Se in casa Sunderland ci si concentrerà solo ed esclusivamente sul campionato – la classifica rimane molto buona e nessuno può dire una cosa diversa visto che parliamo di una neopromossa – la truppa di Liverpool potrebbe di nuovo fare un campionato anonimo. Siccome problemi di salvezza non ce ne stanno (quelle dietro stanno facendo davvero moltissima fatica e non hanno quasi nessuna possibilità di rientrare) nella testa dei Friedkin ma anche dei tifosi c’è il sogno di poter accarezzare un trofeo. Complicato, e anche molto. Ma parliamo comunque di una club che ha molto potenziale.

Poi ci sono anche i precedenti che ci spingono a puntare su un passaggio del turno dei padroni di casa: negli ultimi due giocati davanti al pubblico amico l’Everton ha vinto e in generale, se andiamo ad analizzare i cinque ultimi incroci, in quattro occasioni i blu di Liverpool hanno fatto risultato. Infine, ma non per ultimo, c’è da dimenticare immediatamente il brutto risultato contro i Wolves ultimi in classifica. Tutti ingredienti che ci spingono verso una sola direzione.

Come vedere Everton-Sunderland in diretta tv e streaming

Il pronostico

Ci sta una vittoria dell’Everton che ha come obiettivo stagionale quello di andare il più avanti possibile in questa manifestazione. Match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Everton-Sunderland

EVERTON (4-3-3): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Armstrong, Garner, Ioregubnam; McNeil, Beto, Grealish.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete; Geertruida, Xhaka; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1