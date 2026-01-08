Pronostico Bayer Leverkusen-Stoccarda: emozioni assicurate nonostante le assenze

Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria in casa di una diretta concorrente come il Lipsia nell’ultima gara ufficiale del 2025 era stata un’autentica dimostrazione di forza da parte del Bayer Leverkusen, tornato competitivo con l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand al timone. Grazie a quel successo – Roten Bullen dominati 3-1 nel loro stadio, dove fino a quel momento non avevano mai perso – le Aspirine hanno raggiunto proprio la squadra di Ole Werner al terzo posto, a quota 29 punti. L’obiettivo, adesso, è allungare la mini-striscia vincente (prima della sfida con il Lipsia gli uomini di Hjulmand si erano imposti anche sul Colonia), al fine di consolidare la terza posizione in una lotta per la qualificazione alla prossima Champions League che sembra diventare sempre più serrata.

Non mancano, tuttavia, le insidie nel match con lo Stoccarda, altra squadra che ambisce ad un posto in Champions e che ha soltanto tre punti in meno del Bayer Leverkusen.

Gara insidiosa soprattutto perché Hjulmand deve fare a meno di diversi elementi. L’attaccante Kofane è ancora impegnato in Coppa d’Africa con il suo Camerun, così come il marocchino Ben Seghir; Poku e Palacios sono alle prese con infortuni ed il difensore Badé è in forte dubbio per lo Stoccarda.

Il tecnico delle Aspirine, dunque, punterà forte sul suo giocatore più rappresentativo, Patrick Schick, già a quota 6 gol e 2 assist dopo le prime 15 giornate di Bundesliga. Per quanto riguarda gli Svevi, la squadra di Sebastian Hoeness è stata un po’ incostante nel mese di dicembre. Sconfitta nettissima con il Bayern Monaco (0-5), ma anche un 4-0 in casa del Werder Brema ed un pareggio – non da buttare – contro l’ostico Hoffenheim (0-0). Anche lo Stoccarda in questa sfida dovrà fare a meno di un giocatore che sta giocando la Coppa d’Africa. Si tratta del marocchino El Khannouss, autore di 3 gol ed altrettanti assist.

Come vedere Bayer Leverkusen-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In quattro delle ultime cinque sfide tra Bayern Leverkusen e Stoccarda le emozioni non sono mai mancate. Unica eccezione lo zero a zero del novembre 2024. Le assenze potrebbero scombinare i piani di Hjulmand, a caccia di un altro successo dopo la strepitosa prestazione di Lipsia, ma le Aspirine rimangono leggermente favorite. Si profila in ogni caso una gara aperta e ad alto ritmo, in cui ogni errore difensivo potrebbe essere pagato a caro prezzo. Previsti più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Stoccarda

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Flekken; Andrich, Badé, Belocian; Arthur, Aleix Garcia, Tillman, Tella; Hofmann, Schick, Terrier.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Tomas, Nartey, Leweling; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2