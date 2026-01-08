Pronostici Bundesliga 10 gennaio ore 15:30: queste squadre iniziano il 2026 con il piede giusto

Bundesliga, il massimo campionato tedesco ritorna dopo la sosta natalizia con il consueto appuntamento del sabato. Tante le squadre che hanno bisogno di muovere la classifica.

La palla torna a rotolare in Bundesliga dopo la lunga sosta natalizia. Dietro all’inarrivabile Bayern Monaco, che ha già nove lunghezze di vantaggio sulla seconda, è bagarre per gli altri tre posti che garantiscono un pass per la prossima Champions League. Prima di Natale il Lipsia si era visto scavalcare sia dal Borussia Dortmund che dal Bayer Leverkusen, scivolando in quarta posizione. Due brutte sconfitte per i Roten Bullen nelle ultime due gare del 2025: la prima in casa dell’Union Berlino e la seconda nello scontro diretto con il Leverkusen, che ha banchettato 3-1 alla Red Bull Arena prima della pausa.

La squadra di Ole Werner ora deve fare attenzione, perché dietro c’è la fila. E sia Hoffenheim che Stoccarda potrebbero superarla in caso di passo falso ad Amburgo con il St. Pauli. Contro i marroni, apparsi in lieve ripresa a dicembre dopo due mesi terrificanti, la vittoria è d’obbligo per un Lipsia che non vuole e non può rischiare di perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto. Nonostante le assenze di Nusa (infortunato) e Diomandé (impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio), si può dare fiducia ai Roten Bullen contro un avversario che annaspa in zona retrocessione e che finora non ha battuto nessuna squadra che staziona nella parte sinistra della classifica.

Vuole iniziare il 2026 con il piede giusto anche il Friburgo di Vincenzo Grifo. Il club della città della Foresta Nera si era congedato dal campionato con una rocambolesca vittoria per 4-3 in casa del Werder Brema, nella quale aveva confermato di essere una squadra difficilmente decifrabile. L’Europa però non è lontanissima (la sesta ha 6 punti in più). E gli uomini di Julian Schuster punteranno sul fattore campo (solo una sconfitta in sette partite) per sbrigare la pratica Amburgo. L’HSV, che dopo la promozione va a caccia di una salvezza tranquilla, è falcidiato dalle assenze e deve fare i conti con il peggior rendimento esterno del torneo (unico a non aver vinto neppure una partita lontano dal proprio pubblico).

Le previsioni sulle altre partite

L’Union Berlino può ritenersi soddisfatto di quanto realizzato fino a questo momento. I capitolini sono ottavi in classifica e possono ambire ad un posto nelle coppe europee. Non male per un club che nelle ultime stagioni era tornato a lottare per mantenere la categoria. Gli uomini di Steffen Baumgart mettono nel mirino quella che sarebbe la quarta vittoria di fila: tutt’altro che irrealistico, dal momento che nella prima del 2026 ospiteranno il Mainz, fanalino di coda della Bundesliga.

A Magonza stanno iniziando a raccogliere i primi frutti del cambio di allenatore. Con Urs Fischer al timone, nelle ultime due hanno pareggiato 2-2 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena e 0-0 nello scontro diretto con il St. Pauli. Nella capitale tedesca penseranno prima di tutto a non prenderle: il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Forte del terzo miglior attacco della Bundesliga, l’Hoffenheim è tornato a sognare in grande. E lo dimostra il fatto che sia a 2 punti dalla Champions League. La squadra di Sinsheim dovrebbe evitare la sconfitta anche a Brema contro un Werder che non vince da oltre due mesi e che sta disperendo l’entusiasmo per un buon inizio di stagione. Rischia di essere più equilibrata del previsto, infine, l’incontro tra Heidenheim e Colonia: i padroni di casa, pur essendo penultimi, sono a -3 dalla salvezza ed hanno bisogno di tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte di fila con St. Pauli e Bayern Monaco. Almeno un gol dovrebbero riuscire a realizzarlo.

Bundesliga: possibili vincenti

Friburgo (in Friburgo-Amburgo)

Lipsia (in St. Pauli-Lipsia)

Union Berlino o pareggio (in Union Berlino-Mainz)

La partita da almeno tre gol complessivi

Werder Brema-Hoffenheim

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Colonia

La partita da meno di tre gol complessivi

Union Berlino-Mainz

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet. Il segno “Gol” in Heidenheim-Colonia è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI