Pronostico Wrexham-Nottingham Forest: dare continuità

Wrexham-Nottingham Forest è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo quattro sconfitte di fila il Nottingham Forest è riuscito a tornare clamorosamente alla vittoria in trasferta sul campo del West Ham. Lo ha fatto subendo lo svantaggio, con fortuna è rimasto in partita, e poi piazzando una clamorosa rimonta. Vincere aiuta sempre a vincere e contro i gallesi del Wrexham, formazione che stazione a metà classifica nel massimo campionato, la soluzione per uscire davvero del tutto dalla crisi è quella di portare a casa il passaggio del turno.

Non semplice, a dire il vero. Non tanto per il valore dei padroni di casa – giocano in un campionato molto meno allenante, ovviamente, di quello inglese – ma per quello che la Fa Cup, la manifestazione più antica del mondo, regala sempre. Sorprese, molte, ma anche la voglia di mettere il cuore oltre l’ostacolo. Inoltre i gallesi arrivano a questo turno dopo una serie di quattro vittorie di fila che non possono non essere tenute in considerazione. Parliamo quindi di una squadra che vorrebbe continuare a sognare. Basterà questo?

Crediamo di no. Il Nottingham rimane una squadra oggettivamente molto più forte e rimane una squadra che potrebbe vogliosa di uscire del tutto dalla crisi nella quale si è trovata alla fine del 2025. Andare avanti in Fa Cup potrebbe significare tanto. Insomma, il colpaccio esterno ci pare davvero sicuro in questo primo storico confronto tra questi due club.

Come vedere Wrexham-Nottingham Forest in diretta tv e streaming

La sfida Wrexham-Nottingham Forest, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma venerdì alle 20:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.83 su SportBet.

Il pronostico

Colpaccio esterno del Nottingham Forest che darà continuità all’affermazione in campionato in trasferta.

Le probabili formazioni di Wrexham-Nottingham Forest

WREXHAM (3-5-2): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Dyole; Longman, Sheaf, James, Thomason, Windass; Broadhead, Smith.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2