Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: il conto si ferma a 1

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ci ha messo del tempo dopo un avvio di stagione davvero complicato, ma il Borussia Dortmund ha ristabilito le gerarchie nel massimo campionato tedesco e adesso, giustamente, si ritrova secondo in classifica alle spalle di un Bayern Monaco che ha già fatto il vuoto e che si andrà a prendere l’ennesimo titolo nazionale. Ma chiudere al secondo posto è un obiettivo minimo per i gialloneri.

Che cominceranno questo 2026 su un campo complicato come quello del Francoforte, anche se a renderlo meno difficile, almeno nella testa di Guirassy e compagni, ci sono i numeri che accompagnano queste due squadre: nelle ultime otto sfide solamente una volta i padroni di casa sono riusciti a vincere, per il resto hanno collezionato un solo pareggio e 6 sconfitte. C’è inoltre un altro dato che rispecchia il momento del Dortmund: se all’inizio i gialloneri facevano grossa fatica ad approcciare le partite (e infatti non le vincevano) in sei delle ultime sette hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. Sì, nella testa dei calciatori è evidentemente cambiato qualcosa. E tutti sperano, da quelle parti, che il 2026 possa iniziare allo stesso modo.

Di certo l’Eintracht è andato in vacanza non nella migliore condizione possibile. Una squadra che vive momenti di alti e bassi, una squadra che sì giocherà sicuramente un posto nell’Europa che conta da qui alla fine dell’anno, ma se lo dovrà sudare. Anche perché questo nuovo anno dovrebbe iniziare con una sconfitta.

Come vedere Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La cosa certa è che la Bundesliga ripartirà come al solito con molti gol. Quindi match questo da almeno tre reti complessive. Poi occhio al Borussia che potrebbe piazzare il colpo esterno rimanendo così al secondo posto in classifica, almeno per un’altra settimana.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Amenda; Kristensen, Larsson, Dahoud, Brown; Doan, Bahoya; Knauff.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3