I pronostici di mercoledì 7 gennaio: Serie A, Premier League e Supercoppa di Spagna

I pronostici di mercoledì 7 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League e la prima semifinale di Supercoppa di Spagna

La federazione spagnola è stata la prima ad introdurre la novità della Final Four per la Supercoppa di Spagna, che ormai dal 2020 va in scena in Arabia Saudita, a Gedda, con il nuovo format (poi imitato anche dalla Lega Serie A). Con Barcellona e Real Madrid che lo scorso anno hanno fatto la parte del leone – i blaugrana hanno vinto Liga e Coppa del Re, arrivando in entrambi i casi davanti ai rivali storici – stavolta partecipano alla competizione la terza e la quarta classificata nell’ultimo campionato, rispettivamente Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Nella prima delle due semifinali toccherà proprio al club basco scombinare i piani della corazzata di Hansi Flick, che sognano un’altra finalissima con i Blancos.

Il Barcellona, che in Arabia Saudita è chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa, è ripartito alla grande dopo la sosta natalizia: Dani Olmo e Lewandowski sabato scorso hanno domato i cugini dell’Espanyol in un derby tiratissimo, risolto solamente nei minuti finali.

Lo scorso novembre, nel match di campionato, non ci fu storia. Il Barcellona strapazzò 4-0 i baschi, in dieci uomini da inizio ripresa a causa dell’espulsione di Sancet (ma il Barça era già avanti di tre gol). La sensazione è che anche a Gedda assisteremo ad una gara a senso unico, con la difesa dell’Athletic – la più battuta tra le prime 10 della classifica della Liga – che difficilmente riuscirà a contenere l’attacco stellare dei blaugrana. I catalani verosimilmente segneranno dai due ai quattro gol.

I pronostici sulle altre partite

In Serie A l’impegno sulla carta più facile in vetta alla classifica lo ha il Napoli, in casa contro il Verona travolto dal Torino nell’ultimo turno. Impegno un po’ più difficile per l’Inter, che dovrebbe comunque centrare i tre punti al Tardini contro il Parma.

In Premier League il Manchester City dopo il pareggio beffa contro il Chelsea non può più permettersi passi falsi: contro il Brighton tre punti obbligatori.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lazio-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

NAPOLI (in Napoli-Verona, Serie A, ore 18:30)

(in Napoli-Verona, ore 18:30) BARCELLONA (in Barcellona-Athletic Bilbao, Supercoppa di Spagna, ore 20:00)

(in Barcellona-Athletic Bilbao, ore 20:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Brighton, Premier League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Athletic Bilbao , Supercoppa di Spagna, ore 20:00

, Supercoppa di Spagna, ore 20:00 Parma-Inter , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Manchester City-Brighton, Premier League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Chelsea , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Bournemouth-Tottenham , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Bologna-Atalanta, Serie A, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 15.82 GOLDBET ; 15.99 SPORTBET; 15.82 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Bournemouth-Tottenham, Premier League, ore 20:30