Pronostico Newcastle-Leeds: il cammino in casa è strepitoso

Nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite giocate in casa. Una classifica che è iniziata a farsi affascinante. Ma non solo, c’è un altro dato importante che accompagna il Newcastle tenendo presente il proprio cammino interno, quello dei gol fatti.

In dieci delle undici gare che vi abbiamo citato prima, i bianconeri di Howe hanno segnato almeno due gol. Insomma, una macchina da guerra davanti al proprio pubblico e non riusciamo proprio a capire come il Leeds possa riuscire a uscire indenne. Sì, è vero che i Whites hanno pareggiato contro lo United chiudendo di fatto l’esperienza di Amorim sulla panchina dei Red Devils, ed è altrettanto vero che sono otto i punti di vantaggio sulla terz’ultima in classifica, quindi parliamo di una squadra che fino al momento ha fatto davvero benissimo. Ma è altrettanto vero che fuori casa – nonostante negli ultimi tre incroci siano arrivati tre pareggi – la vittoria c’è stata solamente contro i Wolves ultimi in classifica e ormai quasi retrocessi. Quindi ci sono davvero pochissime speranze, oseremmo dire nulle.

Il pronostico

Newcastle assolutamente vincente dentro un match che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Sfida che è indirizzata visti i numeri interni della squadra di Howe che piazzerà il secondo colpo di questo 2026.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

LEEDS (3-5-2): Perri; Bijol, Bornauw, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1