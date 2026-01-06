Pronostico Crystal Palace-Aston Villa: una crisi senza fine

Crystal Palace-Aston Villa è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 2025, nonostante tutto, è stato un anno immenso per il Crystal Palace. Due trofei sono una cosa più unica che rara. E le sette partite senza vittorie (sei sconfitte) che hanno di fatto salutato e fatto iniziare il nuovo anno senza sorrisi possono anche essere interpretati come uno stop nel percorso. Il problema serio è che questa striscia potrebbe ancora continuare.

Arriva l’Aston Villa di Emery. La formazione più in forma di tutto il campionato inglese che ha saputo immediatamente mettere da parte la sconfitta contro l’Arsenal tornando a vincere contro il Nottingham, allungando sulla quarta in classifica – quindi per un posto nella prossima Champions League – e tenendo vive le improbabili speranze di una vittoria del campionato. Sì, Arsenal e City fanno un altro tipo di sport rispetto a tutte, ma i miracolo alcune volte succedono. Non ci crede nemmeno Emery, comunque, secondo noi.

Però si sa, se sei in ballo vuoi ballare. E dopo un filotto clamoroso di 12 vittorie nelle ultime 13 gare (sì, clamoroso) allora pensi sinceramente che puoi andare a vincere anche su un campo difficile come quello del Palace. Soprattutto se i padroni di casa stanno attraversando questo momento così complicato. Quindi è evidente che il nostro pronostico è totalmente in fiducia verso la squadra ospite.

Come vedere Crystal Palace-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Aston Villa è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vitttoria dell’Aston Villa è quotata 2.30 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.68 su SportBet.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Aston Villa vincente. Ancora una volta. Per tenere vivo il sogno. Match, inoltre, da almeno una rete per squadra.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Aston Villa

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Johnson, Wharton, Hughes, Mitchell; Devenny, Pino; Mateta.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2