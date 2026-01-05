Pronostico Sassuolo-Juventus: gol, spettacolo e disattenzioni indirizzano la gara

Tutte le dritte in vista della sfida in programma a Reggio Emilia martedì alle 20.45

Dopo aver interrotto la striscia di tre vittorie consecutive a causa dello scialbo pareggio casalingo contro il Lecce, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a riavvolgere il nastro per non perdere ulteriore contatto dalla vetta. Sia pur in salute e con una precisa identità di gioco, i bianconeri potrebbero però far fronte a non poche difficoltà su un campo storicamente ostico per la “Vecchia Signora”.

Del resto dopo un inizio piuttosto farraginoso gli uomini di Grosso hanno fatto lievitare il bagaglio tecnico e qualitativo delle proprie prestazioni, issandosi al decimo posto in classifica a quota 23 punti. Nelle ultime quattro partite stagionali, però, Laurienté e compagni hanno centrato soltanto tre punti; frenata fisiologica, sotto certi aspetti, ma che potrebbe costare carissima contro la Juve.

I padroni di casa hanno comunque diverse frecce potenzialmente letali al proprio arco con cui far male ad una scatola difensiva non imperforabile se attaccata in velocità: gli ingredienti per assistere ad un match frizzante, insomma, sembrano esserci tutti.

Come vedere Sassuolo-Juventus in Diretta TV e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Juventus, in programma martedì alle 20.45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus si trova a quota 1,70 su Goldbet, 1,72 su Sisal e 1,70 su Snai; il segno GOL è invece bancato a 1,80, 1,82 e a 1,80 dagli stessi bookmakers.

Il pronostico

La Juventus non dovrebbe steccare un’altra volta; il Sassuolo non vive un momento di forma particolarmente esaltante e le esigenze di classifica motiveranno ancor di più una squadra che ha assoluto bisogno di continuità. Ad ogni modo tutte e due le squadre potrebbero andare a segno: i neroverdi dalla cintola in su hanno gli argomenti giusti per far male a chiunque.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

PROBABILE RISULTATO: 1-2.