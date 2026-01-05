Pronostico Pisa-Como: l’imbattibilità si ferma a quattro

Pisa-Como è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una sola vittoria in campionato per il Pisa, che dopo la vittoria della Fiorentina si ritrova ultimo in classifica per via della differenza. Gilardino per il momento non rischia – ha probabilmente la rosa peggiore del campionato – ma delle valutazioni, nel caso, verranno fatte. Per forza.

Il Como invece sappiamo tutti che ha ambizioni europee, confermate pure dalla classifica e da Fabregas, che sta costruendo una squadra che giovane e che con coraggio se la gioca a viso aperto su tutti i campi. L’affermazione meritata contro l’Udinese ha ridato sicurezze che un poco si erano perse nelle ultime settimane per via di qualche risultato negativo. E quindi, la marcia è ripresa e contro un Pisa che praticamente non vince mai, crediamo che i lariani abbiano grosse possibilità di prendersi l’intera posta in palio.

Interrompendo, in questo modo, anche un’imbattibilità che dura da quattro incroci del Pisa contro questa formazione. Sì, soprattutto in Serie B, i toscani erano riusciti a tenere a bada i lombardi. Ma nel corso di questi ultimi anni tutto è cambiato e le problematiche strutturali dei nerazzurri faranno la differenza in negativo per Gilardino. E poi il Como è libero mentalmente, e gli riesce praticamente tutto.

Il pronostico

Il Pisa ha il peggiore attacco del campionato (come il Verona, ma i veneti hanno un match in meno) e il Como è la migliore difesa, insieme a quella della Roma. Insomma, anche questo è un fattore. Vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Pisa-Como

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Bonfanti, Caracciolo; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Moreo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempf, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2