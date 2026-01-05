Pronostico Cremonese-Cagliari: non facciamoci male

Cremonese-Cagliari è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ventuno e diciotto punti in classifica sono oggettivamente un ottimo bottino per Cremonese e Cagliari, due squadre distanti dalla zona rossa della graduatoria e che ovviamente sono partite con un solo e unico obiettivo in questa stagione, quello di salvarsi.

Il momento è un po’ così per entrambe, visto che arrivano da due sconfitte contro Fiorentina e Milan con lo stesso finale, uno a zero. Ci credeva Nicola, ormai, visto che il gol di Kean è arrivato ben oltre il 90esimo. Come ci credeva Pisacane (che ha vissuto dopo la partita attimo terribili con un attentato al fratello e al padre) visto il primo tempo contro la truppa di Allegri. Ma alla fine va bene la prestazione ma zero punti portati in cascina. E poi sappiamo che sono solamente quelli che fanno sempre e solo la differenza. Meglio ripartire insomma, magari muovendo la classifica. Magari senza fare male a nessuno.

Ovvio, per la Cremonese i tre punti sarebbero quasi clamorosi perché metterebbero quasi del tutto una pietra tombale sulla salvezza. In senso positivo, e l’avrete capito. Ma il Cagliari è una squadra che nonostante le assenze gioca bene, cerca di mettere in pratica i propri dettami. E questo potrebbe anche portare, verso la fine, a tirare i remi in barca soprattutto se nessuna delle due riuscirà a sbloccarla prima. Insomma, come da titolo, vogliamoci bene.

Come vedere Cremonese-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Cagliari, in programma giovedì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Non ci stupiremmo quindi, come spiegato prima, se alla fine la X venisse fuori. Un punto a testa e tutti sereni e tranquilli. Sorrisoni.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0