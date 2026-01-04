Pronostico Verona-Torino, difese troppo ballerine: questo segno ci può stare

Verona-Torino è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Terzultimo ma con una gara da recuperare, il Verona va a caccia di punti salvezza dopo le netta sconfitta di San Siro con il Milan che ha interrotto una mini-striscia vincente (successi con Atalanta e Fiorentina). Contro i rossoneri gli uomini di Paolo Zanetti hanno resistito un solo tempo, subendo il primo gol nel recupero della prima frazione di gioco: nella ripresa poi i rossoneri hanno alzato ulteriormente i ritmi, trovando il secondo e il terzo nel giro di pochi minuti (3-0). Quella con la squadra di Massimiliano Allegri era in ogni caso una sconfitta “da mettere in conto” visti i valori estremamente diversi.

Contro il Torino, invece, le possibilità di andare a punti sono più concrete ma servirà il Verona arcigno ammirato con l’Atalanta e nella trasferta di Firenze, pronto ad approfittare di ogni minima defaillance dei granata.

Per riuscirci Zanetti chiederà ai suoi maggiore attenzione in fase di non possesso: gli scaligeri continuano a subire gol con grande frequenza e da ottobre in poi la loro porta è rimasta inviolata solamente due volte, nelle trasferte di Pisa e Lecce. Un problema che riguarda anche il Torino, squadra difficile da decifrare: i granata non riescono a trovare continuità e, sebbene abbiano qualche punto in più (20) rispetto alle squadre in lotta per evitare la retrocessione, non possono ancora dormire sonni tranquilli. Dopo due vittorie che avevano riportato il sereno (Cremonese e Sassuolo) nell’ultima del 2025 gli uomini di Marco Baroni sono caduti in casa contro il Cagliari (1-2), facendo un preoccupante passo indietro. La difesa del Toro è la più battuta del torneo (28 reti incassate) insieme a quella della Fiorentina ultima in classifica.

Baroni ritrova il difensore Coco, tornato dalla Coppa d’Africa, ma difficilmente il calciatore originario della Guinea Equatoriale partirà dal 1′. Ilic e Pedersen non sono ancora al 100%, mentre in attacco Zapata sembra avere qualche chance in più rispetto ad Adams. Nel Verona riecco Frese dopo la squalifica: a sinistra dovrebbe prevalere nel ballottaggio con Bradaric. Belghali ancora out essendo impegnato in Coppa d’Africa con la sua Algeria.

Come vedere Verona-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Torino è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Over 1.5” è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.96 su Sportbet.

Il pronostico

Il Torino non perde con il Verona dal 2018 ed è imbattuto con gli scaligeri negli ultimi dodici precedenti. Si profila ad ogni modo una gara molto equilibrata e non sarebbe una sorpresa se i padroni di casa riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta. Si affrontano due squadre alle prese con problemi difensivi, motivo per cui c’è la possibilità di assistere ad un match movimentato, da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Torino

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Lazaro, Vlasic, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Zapata, Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1