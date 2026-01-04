Pronostico Real Madrid-Betis: girandola di gol anche senza Mbappé

Real Madrid-Betis, il pronostico del match in programma al Bernabeu: i gol non dovrebbero mancare

Dopo il successo con il quale il Barcellona si è imposto sul campo dell’Espanyol, il Real Madrid non ha alternativa alla vittoria per provare a restare in scia dei blaugrana, distanti ora sette punti. Orfani di Kylian Mbappé, i Blancos ospitano però un Real Betis con un’identità di gioco ben chiara e che, forte dei 28 punti in classifica, sognano di entrare in zona europea dalla porta principale.

Chiamato a consolidare una panchina sempre più traballante, Xabi Alonso si affida a Gonzalo Garcia nel cuore di un attacco completato da Vinicius e Rodrygo. Meno problemi e più leggerezza per Pellegrini che, eccezion fatta per l’assenza di Isco, potrà contare sull’undici tipo: non ancora al top della forma, Antony dovrebbe comunque stringere i denti e partire dal primo minuto.

Real Madrid-Betis, dove vedere il match in Diretta TV e in streaming

Real Madrid-Betis è in programma domenica alle 16.15 ore italiane. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Troppo importante per il Real riuscire a pervenire ad un successo che darebbe morale a tutto l’ambiente. Di contro il Real Betis proverà a giocarsi la sua partita fatta di trame di gioco in velocità e ben collaudate: le Merengues non si stanno facendo di certo apprezzare per ermeticità difensiva e dovrebbero subire almeno un gol.

Al netto dell’assenza di Mbappé, il Real parte comunque con i favori del pronostico dalla sua partita e chissà che proprio il forfait obbligato della sua stella non metta i padroni di casa nelle condizioni di approcciare il match in modo meno rilassato. Pur subendo molto probabilmente almeno un gol, i Blancos hanno la grande chance di “graffiare” i tre punti.

La comparazione quote

La vittoria del Real Madrid si trova a quota 1,50 su Goldbet, Lottomatica e Snai; è possibile giocare il segno GOAL a quota 1,57 sui tre bookmakers indicati.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Betis

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Alvaro Carreras, Arda Guler, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius.

BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles, Angelo Ortiz, Bartra, Souza, Ricardo Rodriguez, Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Fornals, Ruibal, Cucho Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1