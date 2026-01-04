I pronostici di domenica 4 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Coppa d’Africa

I pronostici di domenica 4 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e altri due ottavi di finale di Coppa d’Africa

La prima domenica di calcio del 2026 vedrà in campo quasi tutti i principali campionato di calcio europei: se la Bundesliga è l’unica ancora in letargo, in azione ci saranno Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1 con impegnate parecchie “big” della Champions League.

Tra queste c’è l’Inter di Chivu, che proverà subito a vendicare l’eliminazione subita dal Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana: un risultato positivo è alla portata in una sfida che promette almeno due gol complessivi ma allo stesso tempo non più di cinque.

I pronostici sulle altre partite

Tra le principali candidate alla vittoria troviamo il Newcastle contro il Crystal Palace in serie negativa e il Marsiglia contro il Nantes. In campo anche altri due ottavi di finale di Coppa d’Africa con il Marocco padrone di casa nettamente favorito sulla Tanzania.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Damac-Al Hilal, Real Madrid-Betis e PSG-Paris FC. Tra le partite da almeno un gol per squadra attenzione a Leeds-Manchester United, Manchester City-Chelsea e Birmingham City-Coventry City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 2-5 in Inter-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

NEWCASTLE (in Newcastle United-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)

(in Newcastle United-Crystal Palace, ore 16:00) MAROCCO (in Marocco-Tanzania, Coppa d’Africa, ore 17:00)

(in Marocco-Tanzania, ore 17:00) MARSIGLIA (in Marsiglia-Nantes, Ligue 1, ore 15:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Damac-Al Hilal , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Real Madrid-Betis , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 PSG-Paris FC, Ligue 1, ore 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leeds-Manchester United , Premier League, ore 13:30

, Premier League, ore 13:30 Manchester City-Chelsea , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Birmingham City-Coventry City, Championship, ore 13:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.29 GOLDBET ; 11.92 SPORTBET; 11.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA+MULTIGOL 1-2 OSPITE in Atalanta-Roma, Serie A, ore 20:45