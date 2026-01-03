Pronostico Newcastle-Crystal Palace: i numeri ci dicono il finale

Newcastle-Crystal Palace è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sei partite di fila, tra campionato e coppa, senza vittorie. Forse da due anni a questa parte è il momento più complicato per il Crystal Palace. E, contro il Newcastle, un’altra sconfitta ci pare quasi scontata.

Anche perché ci sono i numeri a certificare questa cosa: quelli del Newcastle in generale ma non solo, anche quelli che appunto i bianconeri di Howe hanno collezionato nel corso degli ultimi anni contro il Palace. Allora: nelle ultime otto sfide di Premier League Tonali e compagni contro il Palace hanno perso solamente una volta. Poi: da quattro partite di fila, in casa, il Newcastle non prende gol contro il Palace. Le ultime due sfide casalinghe vinte hanno un parziale di nove a zero. Insomma, ci pare una partita che ha detto tutto sin dal principio, con poche possibilità che possa anche finire in maniera diversa.

Ma non solo questo. E non solo il momento del Palace che sta pagando la sbornia dei mesi scorsi con due trofei portati a casa. Ma anche le qualità tecniche di queste due squadre sono totalmente differenti che ci pare proprio di non osare più di tanto dicendo che il Newcastle possa prendersi questa vittoria.

Il pronostico

Newcastle vincente, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. C’è troppa differenza tra queste due squadre per pensare che il Palace possa riuscire a fare il colpo grosso.

Le probabili formazioni di Newcastle-Crystal Palace

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Canvot, Mitchell; Devenny, Pino; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1