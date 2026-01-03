Pronostici Juventus-Lecce: la doppia ammoniti

Juventus-Lecce, i pronostici della sfida: le dritte in vista della gara dell’Allianz Stadium

A caccia di punti importanti con cui provare a dare continuità all’ultimo filotto di successi, la Juventus ospita il Lecce in una gara dai tanti spunti anche alla voce ammoniti.

Viste le caratteristiche dei giallorossi – abituati a vendere cara la pelle facendo del pressing e dell’aggressività sui portatori di palla avversaria armi importanti – è lecito attendere diversi cartellini. Del resto la posta in gioco è molto alta così come il divario tecnico tra le due squadre.

Tra le file del Lecce, ad esempio, un autorevole candidato a finire sul taccuino dell’arbitro Collu è Ramadani. Ammonito già in quattro circostanze dall’inizio di questa stagione, il centrocampista albanese non ama tirare indietro la gamba come mostrano i 33 tackles effettuati.

Pronostici Juventus-Lecce, due ammoniti da monitorare

Costretto a tenere a bada la classe e la qualità di Kenan Yildiz, anche Veiga rischia di chiudere il match con almeno un giallo sul groppone. Terzino fisico, roccioso e molto attento alla fase difensiva, il laterale di Di Francesco non ama temporeggiare preferendo andare dritto sull’uomo per chiudere le linee di passaggio agli avversari.

Proprio quest’atteggiamento spiega i quarantaquattro contrasti che l’hanno visto protagonista, alcuni dei quali hanno fruttato le tre ammonizioni con cui Veiga si issa al secondo posto della speciale classifica del Lecce per numero di ammoniti. Lo scenario di gara che si prospetta allo Stadium dovrebbe metterlo nelle condizioni di spendere diversi falli: il cartellino giallo è dietro l’angolo.

Ramadani e Veiga ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 12,77 su Goldbet.