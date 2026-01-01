Pronostico Tolosa-Lens: il nuovo anno inizia come il vecchio

Tolosa-Lens è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45 diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Crediamo non esista nessuno al mondo che, a questo punto della stagione, avrebbe pronosticato il Lens prima nella massima serie francese. Eppure, l’ex Udinese Thauvin e soci sono davanti a tutti, con un punto di vantaggio sul Psg e addirittura cinque sul Marsiglia terzo in classifica.

Beh, una squadra che piazza sette affermazioni di fila non poteva che essere lì, nelle zone davvero che contano della Ligue 1. Allora, è presto ancora per pensare ad un Leicester 2 e quindi pensare di fare anche una delle imprese sportive più belle di sempre. Però, se dovessero arrivare un altro po’ di vittorie anche in questo inizio di 2026, allora i pensieri potrebbero diventare seriamente importanti.

Non sarà comunque semplice contro il Tolosa, una squadra che viene da un filotto di tre vittorie di fila e che ha sistemato con questi nove punti una classifica che si era fatta abbastanza complicata. Sei gol fatti e uno solo subito in questo arco di tempo per la formazione padrona di casa che, però, in casa, non è che abbia fatto benissimo in questa prima parte di stagione. Pochissime vittorie, qualche pareggio, e un poco di sconfitte che hanno complicato i piani di tutti. Insomma, benissimo sì, solamente nell’ultima parte, ma non del tutto. E il Lens, in tutto questo, ne potrebbe proprio approfittare.

