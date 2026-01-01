Pronostico Brentford-Tottenham: due certezze

Brentford-Tottenham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’inaspettata vittoria sul Crystal Palace di qualche giorno fa ha ridato nuove convinzioni al Tottenham e salvato, inoltre, anche la panchina di Franck che sembrava in bilico dopo due sconfitte di fila. No, non è che si sia aggiustato tutto, ma ovviamente in quest’altro impegno esterno sul campo del Brentford ha dato nuova linfa e fiducia.

E magari ci potrebbe pure scappare la quinta vittoria di fila: sì, perché negli ultimi 4 scontri diretti tra queste due squadre sono arrivate altrettante vittorie degli Spurs. Complicato eh, perché il Brentford oltre ad avere un punto in più in classifica si appresta a vivere questa partita nel primo giorno dell’anno forte di due vittorie di fila conquistate nelle ultime settimane. Facile contro i Wolves, bella quella contro il Bournemouth non essendo mai stata messa in discussione. Momento positivo, quindi. Momento che arriva dopo un lungo periodo complicato. Ma il peggio è alle spalle quindi meglio guardare avanti.

Ora, parlando di quelle che sono le rose delle due squadre, è evidente che il Tottenham vuoi o non vuoi, abbia qualcosa in più. Ed è per questo che potrebbe anche riuscire a prendersi i tre punti. Ma vedendo i numeri, comunque, che accompagnano questi due club, un dato certo viene fuori sicuro da questo match. E anche ben quotato dai bookmaker.

Il pronostico

La cosa che ci pare quasi certa è che entrambe troveranno la via della rete. Poi occhio al colpo esterno del Tottenham. Quindi, un match questo, anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Brentford-Tottenham

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Hickey; Yarmoliuk, Janelt; Lewis-Potter, Damsgaard, Schade; Thiago.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2