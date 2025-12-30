Pronostico West Ham-Brighton: niente gioie a dicembre

West Ham-Brighton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In diciassette confronti da quando il Brighton è tornato in Premier League – e parliamo della stagione 2017-2018 – ha perso contro il West Ham. Una serie quindi di sedici risultati utili, con 7 vittorie tra le altre cose, che permette alla squadra di essere serena in vista di questa ultima partita dell’anno.

Non tanto per quelli che sono i precedenti, ma soprattutto per la forza di un West Ham che mai in questa annata si è vista. Un inizio deludente, un continuo molto al di sotto delle aspettative e una situazione di classifica davvero complicata per i padroni di casa che sono in zona retrocessione e, diciamolo chiaramente, faranno molta fatica a tirarsi fuori da qui alla fine dell’annata. Certo, non è che per il Brighton sia un momento positivo (la vittoria manca da cinque turni) ma gli ospiti – che hanno undici punti in più in classifica – possono guardare con un certo ottimismo e una certa serenità a questo match. Anche un pareggio potrebbe bastare. Ma occhio al colpo esterno, che ci pare possa essere nelle corde dei biancoazzurri inglesi.

Soprattutto perché ci sono dei numeri davvero importanti che stanno lì a certificare la qualità della squadra ospite. Che sì, concede molto (25 gol presi) ma che segna altrettanto (26). E il West Ham, dietro, regala molte gioie agli avversari con 36 gol subiti. Insomma, i numeri ci aiutano a dire che per il West Ham sarà un’altra serata molto ma molto complicata.

Come vedere West Ham-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Brighton è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 2.10 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su GoldBet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci pare quindi possibile il colpo esterno. Come ci pare possibile, anzi su questo siamo sicuri, una gara con almeno un gol per squadra.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di West Ham-Brighton

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles; Soucek, Potts, M. Fernandes; Paqueta, Summerville; Bowen.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Coppola, Van Hecke, Dunk; Kadioglu, Ayari, Hinshelwood, De Cuyper; Minteh, Welbeck, Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2