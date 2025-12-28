Pronostico Atalanta-Inter: un tabù che resiste dal 2018

Atalanta-Inter è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Riad, lunedì scorso, l’Inter ha fallito il primo obiettivo stagionale. Nella semifinale di Supercoppa Italiana i nerazzurri si sono arresi al Bologna – sì, di nuovo fatali i rossoblù, per l’ennesima volta – ai calci di rigore, dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (Orsolini aveva risposto a Thuram). Non che la Supercoppa fosse in cima ai pensieri di Cristian Chivu e dei suoi uomini – lo stesso dicasi per i tifosi – ma si tratta pur sempre di un trofeo. E vincere, si sa, non fa mai male (sarebbe stato il primo del tecnico rumeno da quando siede sulla panchina dell’Inter).

Il focus ora si torna sul campionato, dove i vicecampioni d’Europa due settimane fa hanno riconquistato, momentaneamente, la vetta solitaria davanti a Milan e Napoli, che continuano comunque ad essere lì a un tiro di schioppo: i rossoneri a -1 e gli azzurri a -2 (entrambe in questo turno scenderanno in campo prima di Lautaro e compagni). La continuità, insomma, non sembra essere il punto forte dei nerazzurri – quattro sconfitte in campionato sono già parecchie – che negli scontri diretti hanno spesso deluso, ma il campionato, com’è ben noto, è una maratona e la profondità della rosa a disposizione di Chivu ad oggi ce l’hanno in pochi (ad esclusione del Napoli, che però deve fare i conti con i numerosi infortuni).

Nella giornata che manda in archivio il 2025 l’Inter ha la partita sulla carta più difficile rispetto alle inseguitrici: sarà ospite della Dea a Bergamo ed affronterà una squadra rivitalizzata dal cambio di guida tecnica (Raffaele Palladino al posto di Ivan Juric).

L’Atalanta con l’ex allenatore di Monza e Fiorentina ha ritrovato fiducia, compattezza ed è più organizzata in campo. Palladino aveva esordito con una sconfitta a Napoli ma poi le ha praticamente vinte tutte, eccetto lo scivolone di Verona (sei vittorie in otto partite). L’ultima contro il Genoa a Marassi: un match più complicato del previsto che gli orobici sono riusciti a sbloccare in pieno recupero con il difensore Hien (0-1), nonostante i rossoblù fossero in 10 dal primo tempo. La Dea ora è nona in classifica, a quota 22 punti, ed è tornata a respirare aria d’Europa dopo aver frequentato per un lungo periodo la parte destra della graduatoria.

Palladino difficilmente recupererà Djimsiti: è assai probabile che de Roon venga adattato a braccetto difensivo. Sulla trequarti chance per Maldini, che insieme a De Ketelaere supporterà Scamacca, probabilmente il giocatore che più ha beneficiato dell’arrivo del nuovo allenatore (quattro gol da quando è andato via Juric). Assenti Kossounou e Lookman, impegnati in Coppa d’Africa. Nell’Inter si è fermato anche Bonny, che va a fare compagnia in infermeria ad Acerbi e Dumfries. Sulla corsia destra confermato Luis Henrique.

Come vedere Atalanta-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Inter, in programma domenica alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “X2+Multigol 2-4” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Atalanta ha ritrovato fiducia e consapevolezza con Palladino e quasi certamente riuscirà a tenere testa ad un’Inter che quest’anno è andata spesso in difficoltà quando ha affrontato avversari di livello. Ci aspettiamo una partita equilibrata, ad alta intensità e caratterizzata da numerosi duelli individuali. Entrambe le squadre non avranno problemi a creare occasioni importanti: dopo quattro “no gol” consecutivi stavolta l’andazzo potrebbe cambiare. La Dea non batte l’Inter addirittura dal 2018 e la sensazione è che debba attendere ancora per prendersi lo scalpo dei meneghini.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

L'Atalanta riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2