Pronostici Atalanta-Inter: la doppia ammoniti

Atalanta-Inter, il pronostico sui due ammoniti che stanno prendendo quota nelle ultime ore

Confronto che negli ultimi anni ha spesso regalato contenuti agonistici vibranti, il confronto tra Atalanta ed Inter calamita non poche riflessioni anche alla voce ammoniti. Del resto si affrontano due squadre tutt’altro che abituate a risparmiarsi e che nel contesto di una partita che si preannuncia elettrica potrebbero commettere qualche sbavatura.

Al rientro dall’infortunio, Akanji avrà il compito di guidare una linea difensiva che nelle ultime uscite ha mostrato qualche crepa. Il compito dell’esperto difensore di Chivu, però, non sarà assolutamente agevole visto che lo Scamacca visto all’opera nelle ultime uscite ha dimostrato di riuscire a vendere cara la pelle.

Gravato già di tre ammonizioni in una prima parte di stagione che ne ha comunque esaltato le qualità, l’elvetico ha già 20 tackles all’attivo (alcuni dei quali alla base degli undici falli commessi). Sbagliare il timing dell’intervento al cospetto di un avversario abituato a spostare all’ultimo il pallone e le cui sgasate sono ormai note ai più risulterebbe fatale.

Pronostici Atalanta-Inter, le scelte sugli ammoniti

Alla luce della massiccia emergenza con cui è costretto a fare i conti, Palladino potrebbe essere costretto a “rimodulare” la posizione di De Roon arretrandone il raggio d’azione. Ad ogni modo sia a centrocampo che in difesa il jolly olandese rappresenta una base piuttosto solida alla voce ammoniti.

Non sempre attento nella scelta dell’intervento, l’ex pupillo di Gasperini non ama temporeggiare quando vede il pallone gravitare dalle sue parti. Spesso anche nervoso soprattutto nelle partite casalinghe, De Roon ha un conto aperto con l’Inter soprattutto dopo quanto successo nella gara di ritorno della scorsa stagione.

Un biglietto da visita piuttosto invitante che – uniti ai tre gialli già all’attivo – orientano la scelta legata ad un possibile cartellino proprio sul capitano della “Dea”.

Akanji e De Roon ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 21,28 su Goldbet.