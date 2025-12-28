I pronostici di domenica 28 dicembre: Serie A, Premier League e Coppa d’Africa

I pronostici di domenica 28 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Primeira Liga e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa
A Riad, lunedì scorso, l’Inter ha fallito il primo obiettivo stagionale. Nella semifinale di Supercoppa Italiana i nerazzurri si sono arresi al Bologna – sì, di nuovo fatali i rossoblù, per l’ennesima volta – ai calci di rigore, dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (Orsolini aveva risposto a Thuram). Non che la Supercoppa fosse in cima ai pensieri di Cristian Chivu e dei suoi uomini ma si tratta pur sempre di un trofeo. E vincere, si sa, non fa mai male (sarebbe stato il primo del tecnico rumeno da quando siede sulla panchina dell’Inter).
L’Atalanta ha ritrovato fiducia e consapevolezza con Palladino e quasi certamente riuscirà a tenere testa ad un’Inter che quest’anno è andata spesso in difficoltà quando ha affrontato avversari di livello. Ci aspettiamo una partita equilibrata, ad alta intensità e caratterizzata da numerosi duelli individuali. Entrambe le squadre non avranno problemi a creare occasioni importanti: dopo quattro “no gol” consecutivi stavolta l’andazzo potrebbe cambiare. La Dea non batte l’Inter addirittura dal 2018 e la sensazione è che debba attendere ancora per prendersi lo scalpo dei meneghini.
I pronostici sulle altre partite
Il Milan ha vinto tutte le ultime 9 sfide con il Verona in campionato, con un punteggio complessivo di 19-6. Come se non bastasse, gli scaligeri non hanno mai espugnato San Siro nelle 67 gare giocate in Serie A contro le due squadre meneghine. Difficile immaginare che l’andazzo cambi proprio adesso, soprattutto in un momento delicato per i rossoneri, costretti a tornare a vincere dopo due prestazioni deludenti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Cremonese-Napoli, Serie A, ore 15:00
Vincenti
- MILAN (in Milan-Verona, Serie A, ore 12:30)
- BOLOGNA (in Bologna-Sassuolo, Serie A, ore 18:00)
- SUNDERLAND O PAREGGIO (in Sunderland-Leeds, Premier League, ore 15:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al Arabi-Al Rayyan, Qatar Stars League, ore 16:00
- Bologna-Sassuolo, Serie A, ore 18:00
- Sporting CP-Rio Ave, Primeira Liga, ore 21:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Crystal Palace-Tottenham, Premier League, ore 17:30
- Cremonese-Napoli, Serie A, ore 15:00
- Atalanta-Inter, Serie A, ore 20:45
Il “clamoroso”
• 1 + NO GOL in Costa d’Avorio-Camerun, Coppa d’Africa, ore 21:00