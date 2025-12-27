Pronostico Milan-Verona: San Siro continua ad essere un tabù

Milan-Verona è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Milan e Verona sono due squadre che una settimana fa non sono scese in campo – i rossoneri erano impegnati in Supercoppa – ed è per questo che in classifica è apparso l’asterisco accanto ad entrambe.

La squadra di Massimiliano Allegri è arrivata con il fiatone a Natale: prima il pareggio interno contro la bestia nera Sassuolo (2-2), poi la sconfitta abbastanza netta con il Napoli a Riad nella prima semifinale di Supercoppa Italiana (2-0). Qualche scricchiolio, insomma, che non può far dormire sonni tranquilli all’allenatore originario di Livorno, già fuori dalle due competizioni (Coppa Italia, Supercoppa) che il Diavolo quest’anno ha giocato oltre al campionato. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere: il Milan adesso può concentrarsi esclusivamente sulla Serie A e l’obiettivo è restare nel gruppetto di testa (oggi è a -1 dall’Inter capolista), continuando a coltivare il sogno dello scudetto, sebbene Allegri mantegna sempre un profilo basso parlando di quarto posto. Per riuscirsi servirà maggiore attenzione in difesa: i rossoneri dietro hanno balbettato nelle ultime quattro partite, incassando sette reti complessive tra Lazio, Torino, Sassuolo e Napoli.

Contro il Verona a San Siro, dunque, non sono ammessi altri errori. Tuttavia gli scaligeri, terzultimi, sono più vivi che mai: nelle ultime due hanno battuto Atalanta e Fiorentina, portandosi a -2 dalla salvezza. Due settimane fa la vittoria, importantissima, nello scontro diretto del “Franchi” (1-2), deciso da una doppietta dell’attaccante Orban. Paolo Zanetti, allenatore gialloblù, sta raccogliendo quanto “seminato” nella prima parte della stagione, quando nonostante diverse buone prestazioni il Verona non riusciva in nessun modo a sbloccarsi.

Il Milan in questi giorni ha battuto il primo colpo per quanto riguarda il mercato: sarà il tedesco Fullkrug il sostituto di Gimenez, che ne avrà ancora per molto tempo. L’ex West Ham, in ogni caso, è arruolabile solo dalla prossima. In difesa De Winter, disastroso in Supercoppa, continuerà a fare le veci di Gabbia. Nel Verona non c’è Belghali, squalificato, e neppure Bradaric: sulle fasce agiranno Fallou e Valentini. Davanti riecco la coppia Giovane-Orban.

Come vedere Milan-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Verona, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Milan è quotata invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Milan ha vinto tutte le ultime 9 sfide con il Verona in campionato, con un punteggio complessivo di 19-6. Come se non bastasse, gli scaligeri non hanno mai espugnato San Siro nelle 67 gare giocate in Serie A contro le due squadre meneghine. Difficile immaginare che l’andazzo cambi proprio adesso, soprattutto in un momento delicato per i rossoneri, costretti a tornare a vincere dopo due prestazioni deludenti. Allegri chiederà ai suoi maggiore attenzione in difesa, motivo per cui ipotizziamo che il numero dei gol complessivi possa essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fallou, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Valentini; Giovane, Orban.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0