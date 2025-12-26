Pronostici Pisa-Juventus: marcatore e tiri in porta

Pisa-Juventus, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: ecco tutte le dritte

Centrare la terza vittoria consecutiva per lanciare un messaggio forte, fortissimo alla concorrenza. La Juventus di Luciano Spalletti fa tappa a Pisa per proseguire il suo cammino e rendere più granitiche le certezze faticosamente consolidate nelle ultime settimane.

Contro un avversario penultimo in classifica ma con un’identità di gioco ben chiara, però, i bianconeri dovranno essere bravi ad interpretare la classica partita “operaia”, cinica e attenta nelle due fasi. Un match che dovrebbe essere illuminato ancora una volta dalla stella di Kenan Yildiz.

Nel momento più complicato della stagione il numero 10 della Juventus si è letteralmente preso la squadra sulle spalle senza se e senza ma. Sfortunato contro la Roma – dove solo il palo gli ha impedito di chiudere il match sul 3-1 – il fuoriclasse turco ha la grande chance di portare a sei il proprio bottino stagionale in campionato.

Pisa-Juventus, tre tiratori da monitorare con attenzione

In crescita di condizione e piuttosto guizzante nelle ultime uscite ufficiali, Khephren Thuram può risultare un fattore determinante della gara con la sua fisicità. Abile a spaccare in due le difese avversarie con i suoi inserimenti, in campionato il francese ha tirato complessivamente quindici volte centrando la volte in otto occasioni.

Dotato di un buon tiro dalla media-distanza, il figlio d’arte si candida a tirare almeno una volta nello specchio di porta avversaria; ‘palma’ che il transalpino dovrebbe condividere con McKennie, al quale Spalletti darà nuovamente una chance dal primo minuto. Sempre ficcante con i suoi inserimenti, il texano ha la grande abilità di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Non proprio quisquilie.

Restando sempre in tema tiratori, infine, fari puntati anche su Meister, perno offensivo di una squadra che non può non appoggiarsi ad uno dei suoi punti di riferimento. La fisicità dell’attaccante del Pisa – che sarà comunque marcato da Bremer – potrebbe portare i padroni di casa a crossare molto dalle corsie esterne.

Yildiz marcatore plus; Thuram, McKennie e Meister Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 16,21 su Goldbet.