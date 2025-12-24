Pronostico Manchester United-Newcastle: questi numeri non possono essere sottovalutati

Manchester United-Newcastle è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Questa partita rappresenta un po’ l’inizio di una nuova era: per la prima volta la Premier League rinuncia ad una delle sue tradizioni più consolidate e iconiche, il Boxing Day di Santo Stefano. Un giorno “sacro” per i tifosi d’oltremanica: tutti i match condensati in 24 ore (o quasi) in una giornata di festa e con il clima natalizio a fare da cornice. Da quest’anno non sarà più così: per esigenze televisive – ma anche per via di un calendario sempre più fitto – il 26 dicembre è in programma una sola gara, in questo caso quella tra Manchester United e Newcastle. Scelta che ha fatto e sta continuando a far discutere.

I Red Devils hanno appena perso un sanguinoso scontro diretto contro la squadra attualmente più in forma del torneo, l’Aston Villa: la rete di Cunha a fine primo tempo non è bastata per evitare la sconfitta (2-1), la prima dopo 4 risultati utili consecutivi (due pareggi ed altrettante sconfitte). Il Manchester United è soltanto settimo in classifica ma resta comunque in corsa per il quarto/quinto posto – il Liverpool ha solo tre punti in più – posizioni che a fine campionato consentirebbero ai Red Devils di tornare a giocare la Champions League, l’obiettivo minimo per una squadra reduce da una stagione che definire disastrosa è un eufemismo.

Due difese ballerine

Ciò che realmente preoccupa il tecnico Ruben Amorim è una difesa che continua a subire troppi gol: 28 in 17 partite, solamente le ultime tre (Wolverhampton, Burnley e West Ham) e Leeds e Bournemouth hanno fatto peggio.

Pensieri che tormentano anche il collega Eddie Howe, allenatore delle Magpies: il Newcastle, che aveva collezionato cinque clean sheet nelle prime sette giornate, negli ultimi 10 turni oltre ad incassare 17 gol non è mai riuscito a tenere la porta inviolata. Entrambe, al contempo, non hanno grossi problemi nell’altra metà di campo: il Manchester United vanta il secondo miglior attacco della Premier League (31 reti) mentre il Newcastle ha sempre trovato la via del gol nelle ultime 20 partite, ad eccezione del derby dello scorso 14 dicembre con il Sunderland (1-0).

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Bruno Fernandes dovrebbe scendere regolarmente in campo. Sarebbe stata un’assenza veramente pesante per Amorim, già costretto a fare a meno di Mbeumo, Mazraoui e Diallo, tutti impegnati in Coppa d’Africa. Il tecnico portoghese si augura di recuperare anche Maguire e de Ligt in difesa.

Il pronostico

I gol non dovrebbero mancare nella sfida tra due squadre che trovano con straordinaria frequenza la via del gol ed al tempo stesso subiscono molte reti. L’over 2,5 può essere abbinato alla doppia chance interna: il Newcastle, infatti, in trasferta ha raccolto a malapena 6 punti in 8 partite, vincendo soltanto una volta.

Le probabili formazioni di Manchester United-Newcastle

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Lammens; Yoro, Lisandro Martinez, Shaw; Dalot, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu; Cunha, Sesko, Mount.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Miley, Thiaw, Schär, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1