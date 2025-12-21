Pronostico Utrecht-PSV Eindhoven: in trasferta non ne sbagliano una

Utrecht-PSV Eindhoven è una partita della diciassettesima giornata di Eredivisie e si gioca domenica alle 12:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il PSV Eindhoven da qualche settimana ha ormai staccato le sue inseguitrici, portandosi a +9 sulla seconda, il Feyenoord, l’unica che ancora potrebbe in teoria dare filo da torcere agli uomini di Peter Bosz. Martedì scorso i biancorossi hanno pure superato senza problemi il turno in KNVB Beker (Coppa d’Olanda), strapazzando 3-0 il GVVV. Pochi giorni prima invece era arrivata un’altra vittoria, la decima di fila in Eredivisie. Un divertentissimo 4-3 con l’Heracles, che il PSV è riuscito a domare nonostante ribattesse colpo su colpo (gol decisivo di Til a dieci minuti dalla fine).
I numeri dei campioni d’Olanda in carica sono da urlo: la media-gol è simile a quella dello scorso anno, quando sfondarono il muro dei 100. In 16 giornate il PSV Eindhoven ne ha realizzati già 50: il cannoniere è Til, autore di 11 reti, seguito a ruota da ben due centrocampisti, Saibari e Veerman.
L’obiettivo, adesso, è chiudere in bellezza allungando la striscia vincente nell’ultimo turno prima della pausa natalizia: in trasferta, dove il rendimento della squadra di Bosz è immacolato (otto vittorie su otto e 24 gol segnati), sfideranno l’Utrecht, che in campionato non vince da un mese e mezzo. Gli uomini di Ron Jans, distratti anche dall’Europa League, stanno procedendo a singhiozzo in Eredivisie pur restando in corsa per un posto nelle coppe (attualmente sono ottavi). Utrecht che dal successo ottenuto contro l’Ajax a novembre ne ha pareggiate quattro di fila: sarà pure rimasto imbattuto ma i troppi nulla di fatto impediscono alle Tigri di fare passi avanti significativi in classifica. In Europa League le cose non vanno meglio: con un solo punto conquistato in sei partite, l’Utrecht è praticamente fuori dai giochi.
Come vedere Utrecht-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming
La sfida Utrecht-PSV Eindhoven, in programma domenica alle 12:15, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Como TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.
Il pronostico
L’Utrecht ha conquistato il grosso dei punti tra le mura amiche (17 su 23) ma farà verosimilmente fatica ad evitare la sconfitta contro un PSV lanciatissimo – specie in trasferta, dove le ha vinte tutte – e che in patria non sembra avere rivali credibili. Nonostante l’assenza di Saibari, i campioni in carica dovrebbero uscire con i tre punti da Utrecht – avversario che non batte il PSV dal 2019 – in una gara potenzialmente prolifica, come le ultime due (2-5 e 2-2).
Le probabili formazioni di Utrecht-PSV Eindhoven
UTRECHT (4-2-3-1): Barkas; Horemans, van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Miguel Rodriguez, de Wit, Cathline; Jensen.
PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Flamingo, Sildillia; Wanner, Veerman; Man, Til, Perisic; Pepi.