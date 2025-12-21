Pronostico Mantova-Empoli: qualità ed esperienza la decidono

Mantova-Empoli è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le quattro sconfitte accumulate nelle ultime cinque partite hanno pure portato al cambio tecnico dentro il Mantova, con Modesto che si è preso la scena. Prima, il cambio, lo aveva fatto l’Empoli con Dionisi. Che l’impatto ce lo ha avuto anche abbastanza buono, c’è da dirlo, ma le ultime due le ha perse ed è alla ricerca di una nuova spinta.

Parliamo oggettivamente di due squadre che, fuori da ogni discussione, sono partite con obiettivi diversi in questa stagione. I primi per la solita salvezza, anche tranquilla, i secondi, i toscani, subito alla ricerca della promozione dopo la retrocessione dell’anno scorso. C’è tempo per rientrare nei posti playoff – adesso distante tre lunghezze – ma serve una svolta immediata contro una squadra in piena crisi di gioco e di risultati. Quindi con una paura che importante che blocca le gambe e che non ti fa riuscire nulla.

Soprattutto in attacco, con Shpendi e Pellegri, giocatori sicuramente di categoria superiore, l’Empoli ha le qualità per vincerla questa partita. E vedendo come detto il momento che stanno attraversando i padroni di casa, Dionisi non può non approfittarne.

Il pronostico

Il colpaccio esterno di questa giornata di cadetteria lo potrebbe realmente piazzare l’Empoli che, sfruttando le qualità tecniche dei propri attaccanti, dovrebbe riuscire a prendersi l’intero malloppo e ricominciare a vedere i playoff.

Le probabili formazioni di Mantova-Empoli

MANTOVA (3-4-3): Festa; Mullen, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Artioli, Bani; Marras, Mancuso, Ruocco.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Indragoli, Guarino, Olbaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ceesay, Shpendi; Pellegri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2