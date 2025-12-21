Pronostico Virtus Entella-Sudtirol: numeri (quasi) identici e risultato scritto

Entella-SudTirol è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quindici punti in classifica dopo sedici partite giocate; quindici i gol fatti; diciannove quelli subiti dal SudTirol di Castori – un vecchio volpone della panchina – ventiquattro quelli dell’Entella che, tra le neopromosse in B, è quella che qualche soddisfazione se l’è tolta davvero. Insomma, numeri quasi identici e risultato scritto.

Guarda il caso è il pareggio il risultato maggiore che, queste due squadre, hanno fatto fino al momento. Due negli ultimi cinque incroci i padroni di casa – con tre sconfitte di fila, le ultime – quattro negli ultimi cinque impegni i bolzanini. Ebbene, la paura in questo match (parliamo di due squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza) potrebbe fare la differenza. Meglio continuare a muoverla la classifica, anche se parliamo di piccoli passi. Meglio cercare di non rimanere del tutto invischiati in situazioni pericolose.

Parliamo di due squadre che hanno dei tecnici che badano al sodo, che capiscono quando è il momento, nel caso, di tirare i remi in barca e quindi pensare solamente a portare a casa il risultato. Gente pratica, in poche parole, che vuole raggiungere l’obiettivo e non importa che modo. C’è da dire, infine, che parliamo di due formazioni che non è che abbiano queste grosse qualità tecniche (qualcosa in più ce l’ha il SudTirol) quindi c’è la mancanza di quei giocatori che possono, con una giocata, anche decidere il match.

Come vedere Entella-SudTirol in diretta tv e in streaming

La sfida Entella-SudTirol, in programma domenica alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pareggio è quotato 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.87 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Il pronostico

Il pareggio visti i numeri è il risultato più probabile. La sfida quindi è da X, un punto a testa e tutti felici. Anche la quota del GOL è stuzzicante.

Le probabili formazioni di Entella-SudTirol

ENTELLA (5-3-2): Colombi; Bariti, Parodi, Moretti, Marconi, Portanova; Karic, Benali, Dalla Vecchia; Debenedetti, Fumagalli.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Bordon, Veseli; Molina, Martini, Tait, Casiraghi, Davi; Merkaj, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1