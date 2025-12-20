Pronostico Pescara-Reggiana: ultima opportunità per sperare

Pescara-Reggiana è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ultima possibilità per il Pescara. I padroni di casa, ultimi in classifica con soli dieci punti conquistati fino al momento, sanno benissimo che, non vincere contro la Reggiana, potrebbe essere decisivo ai fini di una salvezza molto complicata. Nemmeno il cambio in panchina ha portato la scossa. Ma era immaginabile: la rosa non è stata costruita nel migliore dei modi.

Le tre sconfitte di fila – due soli punti conquistati nelle ultime cinque – sono una fotografia totale per la truppa abruzzese che non sta riuscendo nemmeno con il carattere che di solito ha sempre dimostrato a tirarsi fuori dalla situazione nella quale è precipitata. Qualche segnale positivo è arrivato contro il Frosinone – la prima della classe ha faticato moltissimo ad avere la meglio – e, contro la Reggiana, come detto prima, è una delle ultime occasioni.

La sconfitta interna contro il Padova dimostra anche che gli emiliani non è che siano questa formazione imbattibile. Questo ha dato sicuramente fiducia al Pescara che vuole risollevarsi, vorrebbe riprendere il filo del discorso. E crediamo sia arrivato il momento della scossa.

Il pronostico

Pescara vincente, non c’è altra via. Quota altissima e, secondo noi, da sfruttare. La certezza? Entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Pescara-Reggiana

PESCARA (3-5-2): Despanches; Capellini, Brosco, Gavillon; Corazza, Olzer, Valzania, Dagasso, Letizia; Tonin, Di Nardo.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Bonetti, Magnani, Quaranta; Libutti, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1