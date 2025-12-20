Pronostico Fiorentina-Udinese, lo spogliatoio è imploso: quota troppo ghiotta

Fiorentina-Udinese è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Neppure in Conference League, la competizione in cui sono arrivate le uniche vittorie stagionali, la Fiorentina è riuscita quantomeno a prendere una boccata d’ossigeno. I viola, al termine dell’ennesima prestazione deludente, hanno finito per perdere pure con il Losanna (1-0) giovedì scorso, ko che condanna i gigliati a giocare i playout di febbraio (due partite in più) per qualificarsi agli ottavi della manifestazione europea. Della coppa, però, a questo punto importa relativamente: la squadra di Paolo Vanoli è in caduta libera, sempre più ultima in classifica ed in seguito alla clamorosa sconfitta interna nello scontro diretto con il Verona di una settimana fa (1-2) è scivolata a -8 dalla salvezza.

Numeri alla mano, soltanto pochissime squadre sono riuscite a mantenere la categoria dopo aver collezionato a malapena 6 punti nei primi 15 turni di campionato. La Fiorentina dovrà realizzare un miracolo per evitare la retrocessione, anche se le notizie che giungono dal capoluogo toscano non sono per nulla confortanti: lo spogliatoio, a quanto pare, è a pezzi – la conferma è arrivata dalle dichiarazioni del diesse Goretti nonché dell’allenatore, che seppur velatamente hanno fatto intendere che nel gruppo si continua a respirare un’aria pesantissima – e solo operando una rivoluzione della rosa a gennaio qualcosa potrebbe smuoversi.

Di questa situazione sconcertante può approfittarne l’Udinese, che al contrario della Viola se la passa discretamente bene, I friulani non brillano in quanto a continuità ma dopo 15 giornate sono decimi a quota 21 punti, bottino che gli garantisce una certa tranquillità. Domenica scorsa grazie ad un gol di Ekkelenkamp la squadra di Kosta Runjaic si è tolta una soddisfazione importante, battendo 1-0 il Napoli campione d’Italia al Bluenergy Stadium. Una prestazione sontuosa da parte dei bianconeri, che avrebbero potuto vincere anche con uno scarto più ampio.

Vanoli dopo la gara con il Losanna ha annunciato cambiamenti a livello tattico: non è da escludere qualche novità. In dubbio Fagioli nella Viola, mentre Gosens è ancora indisponibile. A destra ballottaggio Fortini-Parisi. Runjaic invece deve fare a meno di Bayo e Rui Modesto, impegnati in Coppa d’Africa. Davanti c’è Zaniolo, pericolo numero uno per la sua ex squadra.

Come vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Udinese è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Questa Fiorentina non dà segnali di vita e, francamente, non sembra essere in grado di voltare pagina, soprattutto contro un’Udinese solida ed in fiducia. La doppia chance esterna è un’occasione da non farsi sfuggire in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1